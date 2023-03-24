Британська експансія: MG наповнять ринок недорогими гібридами та електромобілями (фото)

До 100-річного ювілею у MG оновить свій модельний ряд у Європі. Британський автовиробник представить нові кросовери та хетчбеки, а значна частина моделей будуть електрифікованими.

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Компанія MG планує посилити свої позиції на європейському ринку. Збільшити продажі допоможуть нові моделі, які вийдуть у 2023 та 2024 роках. Про це повідомляє сайт Motor.es.

2024 року бренд MG відсвяткує своє 100-річчя і саме до ювілею готують нові моделі. У планах компанії – кинути виклик Dacia у сегменті бюджетних авто. За сприяння концерну SAIC (він володіє MG) буде випущено ціле сімейство недорогих моделей. Більшість із них відносяться до В- та С-класу, причому значна їх частина будуть гібридами та електромобілями.

Електромобіль MG 4 отримає нові версії Фото: MG

Про деякі авто вже є інформація. Так, у другій половині лінійку хетчбека MG 4 розширять нові версії. Цілком можливо, що серед них будуть початкова бюджетна модифікація та спортивний повнопривідний варіант на 449 к. с. із розгоном до 100 км/год за 3,8 с. Останній – вже доступний у Китаї.

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Також цього року дебютує новий MG Cyberster. Електричний двомісний кабріолет позначить повернення марки до витоків, адже вона прославилася завдяки недорогим спортивним моделям.

MG Cyberster позначить повернення марки до виробництва спорткарів Фото: Autocar

У 2024 році модернізують кросовер MG HS, а також представлять новий MG ZS — він буде побудований на новій платформі, але збереже бензинову та електричну версії.

На зміну MG Marvel R прийде повністю новий електрокросовер, який, швидше за все, збудують на платформі MG 4. Крім того, наступного року очікується заміна компактного хетчбека MG 3.

Раніше Фокус повідомляв, що MG представили недорогий міський електрокар за $12 500 із запасом ходу 300 км.

Також ми писали, що в Україні з'явилися недорогі пікапи MG.