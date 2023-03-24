Британское нашествие: MG наводнят рынок недорогими гибридами и электромобилями (фото)

К 100-летнему юбилею в MG обновит свой модельный ряд в Европе. Британский автопроизводитель представит новые кроссоверы и хэтчбеки, а значительная часть моделей будут электрифицированными.

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Компания MG планирует усилить свои позиции на европейском рынке. Увеличить продажи помогут новые модели, которые выйдут в 2023 и 2024 годах. Об этом сообщает сайт Motor.es.

В 2024 году бренд MG отпразднует свое 100-летие и именно к юбилею готовят новые модели. В планах компании – бросить вызов Dacia в сегменте бюджетных авто. При содействии концерна SAIC (он владеет MG) будет выпущено целое семейство недорогих моделей. Большинство из них относятся к В- и С-классу, причем значительная их часть будут гибридами и электромобилями.

Электромобиль MG 4 получит новые версии Фото: MG

О некоторых авто уже есть информация. Так, во второй половине линейку хэтчбека MG 4 расширят новые версии. Вполне возможно, что среди них будут начальная бюджетная модификация и спортивный полноприводной вариант на 449 л. с. с разгоном до 100 км/ч за 3,8 с. Последний – уже доступен в Китае.

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Также в нынешнем году дебютирует новый MG Cyberster. Электрический двухместный кабриолет обозначит возвращение марки к истокам, ведь она прославилась благодаря недорогим спортивным моделям.

MG Cyberster обозначит возвращение марки к производству спорткаров Фото: Autocar

В 2024 году модернизируют кроссовер MG HS, а также представят новый MG ZS – он будет построен на новой платформе, но сохранит бензиновую и электрическую версии.

На смену MG Marvel R придет полностью новый электрокроссовер, который, скорее всего, построят на платформе MG 4. Кроме того, в следующем году ожидается замена компактному хэтчбеку MG 3.

Ранее Фокус сообщал, что MG представили недорогой городской электрокар за $12 500 с запасом хода 300 км.

Также мы писали, что в Украине появились недорогие пикапы MG.