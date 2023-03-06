Британцы готовят бюджетный городской электромобиль за $12 500 с запасом хода 300 км (фото)

Электрокар MG Comet достигает всего 3 метра в длину, но при этом является четырехместным. Бюджетная модель получит виртуальную панель приборов и мультимедийную систему с голосовым управлением.

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Опубликованы первые изображения MG Comet. Компактный городской электрокар начнут выпускать в нынешнем году и он станет самой маленькой моделью в линейке британской марки. Об этом сообщает издание Autocar.

Новый MG Comet – плод сотрудничества концерна SAIC (ему принадлежит британская марка) с General Motors. В его основе лежит миниатюрный электрокар Wuling Air. Презентация модели состоится в Индии, а ее стартовая стоимость составит 12 500 долларов.

[ + – ] Электрокар создан совместно с General Motors Фото: Autocar

Электромобиль MG Comet отличается оригинальным однообъемным дизайном с тоненькими диодными фарами и фонарями. По размерам он не намного больше Smart.

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Габариты MG Comet 2023:

Длина – 2974 мм

Ширина – 1505 мм

Высота – 1631 мм

Колесная база – 2010 мм

[ + – ] В салоне установлены два больших дисплея Фото: General Motors

Несмотря на скромные размеры, электрокар будет четырехместным. По примеру Wuling Air на передней панели установят два 10,25-дюймовых дисплея. Оснащение будет включат кондиционер, голосовое управление мультимедиа, беспроводные Apple CarPlay Android Auto, а среди опций будет люк в крыше.

Силовую установку для MG Comet создаст концерн Tata Motors. Электрокар получит 68-сильный мотор и батарею на 20-25 кВт∙ч, а его запас хода составит 300 км.

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