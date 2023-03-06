Британці готують бюджетний міський електромобіль за $12 500 із запасом ходу 300 км (фото)
Електрокар MG Comet досягає всього 3 метри завдовжки, але при цьому є чотиримісним. Бюджетна модель отримає віртуальну панель приладів та мультимедійну систему з голосовим керуванням.
Опубліковано перші зображення MG Comet. Компактний міський електрокар почнуть випускати цього року і він стане найменшою моделлю в лінійці британської марки. Про це повідомляє видання Autocar.
Новий MG Comet – плід співробітництва концерну SAIC (йому належить британська марка) із General Motors. У його основі лежить мініатюрний електрокар Wuling Air. Презентація моделі відбудеться в Індії, а її стартова вартість становитиме 12 500 доларів.
Електромобіль MG Comet відрізняється оригінальним однооб'ємним дизайном із тоненькими діодними фарами та ліхтарями. За розмірами він не набагато більший за Smart.
Габарити MG Comet 2023:
- Довжина – 2974 мм
- Ширина – 1505 мм
- Висота – 1631 мм
- Колісна база – 2010 мм
Не дивлячись на скромні розміри, електрокар буде чотиримісним. За прикладом Wuling Air на передній панелі встановлять два 10,25-дюймові дисплеї. Оснащення буде включати кондиціонер, голосове управління мультимедіа, бездротові Apple CarPlay Android Auto, а серед опцій буде люк у даху.
Силові установки для MG Comet створять концерн Tata Motors. Електрокар отримає 68-сильний двигун і батарею на 20-25 кВт∙год, а його запас ходу складе 300 км.
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