Британці готують бюджетний міський електромобіль за $12 500 із запасом ходу 300 км (фото)

Електрокар MG Comet досягає всього 3 метри завдовжки, але при цьому є чотиримісним. Бюджетна модель отримає віртуальну панель приладів та мультимедійну систему з голосовим керуванням.

Related video

Опубліковано перші зображення MG Comet. Компактний міський електрокар почнуть випускати цього року і він стане найменшою моделлю в лінійці британської марки. Про це повідомляє видання Autocar.

Новий MG Comet – плід співробітництва концерну SAIC (йому належить британська марка) із General Motors. У його основі лежить мініатюрний електрокар Wuling Air. Презентація моделі відбудеться в Індії, а її стартова вартість становитиме 12 500 доларів.

[ + – ] Електрокар створено спільно з General Motors Фото: Autocar

Електромобіль MG Comet відрізняється оригінальним однооб'ємним дизайном із тоненькими діодними фарами та ліхтарями. За розмірами він не набагато більший за Smart.

Важливо

На зміну Camry: Toyota розпочала випуск електричного седана із запасом ходу 600 км (фото)

Габарити MG Comet 2023:

Довжина – 2974 мм

Ширина – 1505 мм

Висота – 1631 мм

Колісна база – 2010 мм

[ + – ] У салоні встановлені два великі дисплеї Фото: General Motors

Не дивлячись на скромні розміри, електрокар буде чотиримісним. За прикладом Wuling Air на передній панелі встановлять два 10,25-дюймові дисплеї. Оснащення буде включати кондиціонер, голосове управління мультимедіа, бездротові Apple CarPlay Android Auto, а серед опцій буде люк у даху.

Силові установки для MG Comet створять концерн Tata Motors. Електрокар отримає 68-сильний двигун і батарею на 20-25 кВт∙год, а його запас ходу складе 300 км.

Раніше Фокус повідомляв, що MG готують швидкісний електричний кабріолет. Спорткар присвячений до 100-річного ювілею бренду.

Також ми писали, що в Україні з'явився флагманський електрокросовер MG Marvel R із запасом ходу 400 км.