Британцы готовят недорогой электрокроссовер с запасом хода свыше 400 км (фото)

Новый электрический кроссовер построят на базе хэтчбека MG 4. Модель предложат с задним и полным приводом в версиях мощностью до 450 л. с.

Related video

Линейку MG в скором времени пополнит новый электрический кроссовер. Его должны презентовать до 2025 года. Об этом стало известно британскому изданию Autocar.

Новый электрокроссовер станет альтернативой модели MG Marvel R. Выяснилось, что хотя этот электрокар уже продается в Европе (а вскоре появится и в Украине), в Великобритании он не будет представлен. Дело в том, что его конструкция не позволяет создать праворульную версию.

[ + – ] Основой для новой модели станет хэтчбек MG 4 Фото: MG

Вполне возможно, что кроссовер также назовут MG Marvel R и он станет вторым поколением модели. Его построят на платформе MSP, которую использует электромобиль MG 4. Именно на основе этого хэтчбека и будет создан кроссовер. Скорее всего, его внешность будет выдержана в таком же рубленом стиле.

Силовые установки также позаимствуют у MG 4. Заднеприводные версии оснастят моторами мощностью 170 и 204 л. с., а также батареями на 51 и 64 кВтч. Более "дальнобойный" вариант сможет проехать свыше 400 км без подзарядки.

Важно

Самый популярный электромобиль в Украине кардинально изменится и станет кроссовером (фото)

Полноприводной вариант получит два мотора с суммарной отдачей в 450 л. с. и сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 4 с. Максимальная скорость всех модификаций будет ограничена на 160 км/ч.

Всего же на платформе MSP планируют создать 14 разных электрических моделей MG и других марок концерна SAIC. В частности, эту архитектуру будут использовать MG HS, ZS и 5 нового поколения.

Ранее Фокус сообщал, что футбольные фанаты использовали новый MG 4, чтобы проехать 8000 км и попасть на чемпионат мира в Катаре.