Британці готують недорогий електрокросовер із запасом ходу понад 400 км (фото)

Новий електричний кросовер побудують на базі хетчбека MG 4. Модель запропонують із заднім і повним приводом у версіях потужністю до 450 к. с.

Related video

Лінійку MG незабаром поповнить новий електричний кросовер. Його мають презентувати до 2025 року. Про це стало відомо британському виданню Autocar.

Новий електрокросовер стане альтернативою моделі MG Marvel R. З'ясувалося, що хоча цей електрокар вже продається в Європі (а незабаром з'явиться і в Україні), у Великій Британії він не буде представлений. Справа в тому, що його конструкція не дозволяє створити праворульну версію.

[ + – ] Основою для нової моделі стане хетчбек MG 4 Фото: MG

Цілком можливо, що кросовер також назвуть MG Marvel R, і він стане другим поколінням моделі. Його збудують на платформі MSP, яку використовує електромобіль MG 4. Саме на основі цього хетчбека і буде створено кросовер. Швидше за все, його зовнішність буде витримана в такому ж рубаному стилі.

Силові установки також запозичують в MG 4. Задньоприводні версії оснастять моторами потужністю 170 і 204 к. с., а також батареями на 51 та 64 кВтгод. Більш "далекобійний" варіант зможе проїхати понад 400 км без підзарядки.

Важливо

Найпопулярніший електромобіль в Україні кардинально зміниться та стане кросовером (фото)

Повнопривідний варіант отримає два мотори із сумарною віддачею 450 к. с. і зможе розганятись до 100 км/год приблизно за 4 с. Максимальна швидкість всіх модифікацій буде обмежена на 160 км/год.

Загалом на платформі MSP планують створити 14 різних електричних моделей MG та інших марок концерну SAIC. Зокрема, цю архітектуру використовуватимуть MG HS, ZS та 5 нового покоління.

Раніше Фокус повідомляв, що футбольні фанати використали новий MG4, щоб проїхати 8 000 км і потрапити на чемпіонат світу в Катарі.