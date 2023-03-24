Китайцы представили компактный электрический грузовик для доставки небольших грузов (фото)

Грузовик eD1 Mini направлен на снижение стоимости перевозок. Он дешевый в обслуживании и имеет бюджетный ценник.

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Китайская компания Eternal Asia Supply Management представила компактный электрический грузовик eD1 Mini. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Грузовик eD1 Mini направлен на снижение стоимости перевозок в цепочках поставок. В презентации сказано, что в среднем около 28% стоимости логистики приходится на доставку "последней мили", когда товары распределяются курьерами.

Главной проблемой для курьеров является низкое качество транспортных средств доставки. В настоящее время большинство из них в Китае используют трехколесные авто.

Новая модульная платформа помогла снизить стоимость грузовика. У него простая, но надежная конструкция.

eD1 Mini может проехать до 100 км на одном заряде Фото: autohome.com.cn

eD1 Mini получил стильный и минималистичный дизайн с круглыми светодиодными фарами. Его кузов имеет грузовой объем 2600 литров.

Грузовик eD1 Mini оснащен ABS и имеет навигационную систему GPS. Eternal Asia Supply Management также отметила, что их грузовик соответствует современным требованиям безопасности.

Известно, что запас хода eD1 Mini составит 100 км на одном заряде. Этого должно хватить для недалеких перевозок по городу.

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Внутри грузовика расположено одно сиденье для водителя и цифровая панель приборов. Справа есть небольшой стол, чтобы курьер мог положить туда свой блокнот и ручку.

Внутри установлено только одно сиденье Фото: autohome.com.cn

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