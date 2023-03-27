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Авто

Цена $19 000 и запас хода до 630 км: Dongfeng показал недорогой электрокроссовер (фото)

Dongfeng Forthing Leiting, новый Dongfeng Forthing Leiting, китайский электромобиль, электромобиль Dongfeng
Фото: CarNewsChina | Dongfeng Forthing Leiting стоит от 19 000 долларов

Dongfeng Forthing Leiting — бюджетный 4,6-метровый электрокроссовер с оригинальным дизайном. Среди особенностей модели — функция быстрой зарядки и система полуавтономного вождения.

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В Китае презентован новый Dongfeng Forthing Leiting. Электрический кроссовер поступает в продажу по цене от 129 900 до 229 900 юаней ($18 920 – 33 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Dongfeng Forthing Leiting, новый Dongfeng Forthing Leiting, китайский электромобиль, электромобиль Dongfeng Fullscreen
Электрокар оснащен 204-сильным мотором
Фото: CarNewsChina

Электромобиль Dongfeng Forthing Leiting отличается выразительным дизайном с большими углами наклона стоек крыши и высокой оконной линией. Безрамочная решетка радиатора сочетается с изогнутыми фарами. Персонализировать авто можно с помощью двухцветной окраски и контрастного декора на кузов.

Dongfeng Forthing Leiting, новый Dongfeng Forthing Leiting, китайский электромобиль, электромобиль Dongfeng Fullscreen
На передней панели установлены два дисплея
Фото: CarNewsChina

Размеры Dongfeng Forthing Leiting:

  • длина – 4600 мм;
  • ширина – 1860 мм;
  • высота – 1680 мм;
  • колесная база – 2715 мм.
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В салоне отделка разбавлена яркими вставками, а селектор КПП выполнен из хрусталя. На передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея. Спортивные передние кресла разделены высоким центральным тоннелем. Среди опций есть система полуавтомного вождения.

Dongfeng Forthing Leiting, новый Dongfeng Forthing Leiting, китайский электромобиль, электромобиль Dongfeng Fullscreen
Спортивные кресла разделены высоким тоннелем
Фото: CarNewsChina

Китайский электромобиль Dongfeng Forthing Leiting оснащен мотором на 204 л. с. и 340 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с. На выбор предложены батареи на 57,8 и 85,9 кВт∙ч: запас хода составляет 430 и 630 км, соответственно. Зарядка электрокара на 80% занимает 35-37 минут.

Ранее Фокус сообщал, что Geely представили новый недорогой кроссовер с двигателем Volvo.

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