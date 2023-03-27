Цена $19 000 и запас хода до 630 км: Dongfeng показал недорогой электрокроссовер (фото)

Dongfeng Forthing Leiting — бюджетный 4,6-метровый электрокроссовер с оригинальным дизайном. Среди особенностей модели — функция быстрой зарядки и система полуавтономного вождения.

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В Китае презентован новый Dongfeng Forthing Leiting. Электрический кроссовер поступает в продажу по цене от 129 900 до 229 900 юаней ($18 920 – 33 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрокар оснащен 204-сильным мотором Фото: CarNewsChina

Электромобиль Dongfeng Forthing Leiting отличается выразительным дизайном с большими углами наклона стоек крыши и высокой оконной линией. Безрамочная решетка радиатора сочетается с изогнутыми фарами. Персонализировать авто можно с помощью двухцветной окраски и контрастного декора на кузов.

На передней панели установлены два дисплея Фото: CarNewsChina

Размеры Dongfeng Forthing Leiting:

длина – 4600 мм;

ширина – 1860 мм;

высота – 1680 мм;

колесная база – 2715 мм.

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В салоне отделка разбавлена яркими вставками, а селектор КПП выполнен из хрусталя. На передней панели установлены два 10,25-дюймовых дисплея. Спортивные передние кресла разделены высоким центральным тоннелем. Среди опций есть система полуавтомного вождения.

Спортивные кресла разделены высоким тоннелем Фото: CarNewsChina

Китайский электромобиль Dongfeng Forthing Leiting оснащен мотором на 204 л. с. и 340 Нм, а разгон до 100 км/ч занимает 7,9 с. На выбор предложены батареи на 57,8 и 85,9 кВт∙ч: запас хода составляет 430 и 630 км, соответственно. Зарядка электрокара на 80% занимает 35-37 минут.

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