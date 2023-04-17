В Украине появилась очень оригинальная семейная модель Kia за $10 500 (фото)

Kia Ray — компактный 3,6-метровый минивэн с угловатым дизайном. Автомобиль примечателен ассиметричными задними дверями.

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В Киеве появился необычный Kia Ray. Это одна из самых нестандартных моделей в линейке южнокорейского бренда. Фото редкого автомобиля опубликовало издание "Автоцентр".

У автомобиля высокий капот и вертикальные задние стойки крыши Фото: autocentre.ua

Kia Ray – компактный семейный минивэн для города, который выпускают с 2011 года. В Южной Корее он стоит всего от 10 500 долларов, а в Украину ввозится неофициально. Недавно модель прошла обновление.

Минивэн оснащен 1,0-литровым 78-сильным двигателем Фото: autocentre.ua

Минивэн Kia Ray достигает всего 3,6 м в длину и 1,6 м в ширину, а в его основе лежит платформа Kia Picanto. Авто отличается угловатым дизайном с высоким капотом и вертикальными стойками крыши.

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Однако самой оригинальной чертой автомобиля являются его ассиметричные двери. Слева установлена обычная задняя дверь, а справа – сдвижная. Такое решение облегчает доступ пассажиров на второй ряд с тротуара.

Задняя правая дверь выполнена сдвижной Фото: autocentre.ua

На фото попала Kia Ray с 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем мощностью 78 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Мотор предлагают в бензиновой версии и с заводским ГБО. Также существует 68-сильный электромобиль Kia Ray EV с запасом хода 138 км.

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