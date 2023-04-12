Корейские "Жигули": в интернете показали малоизвестного близнеца ВАЗ-2101 от Kia (видео)

В Южной Корее в начале 70-х выпускали копию седана Fiat 124, который был прообразом "Жигулей". Автомобиль мало чем отличался от "копейки" ВАЗ-2101.

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Мало кто знает, что у ВАЗ-2101 был южнокорейский брат-близнец. Автомобиль выпускался в 1970-1973 годах на мощностях предприятия, которое сейчас известно как Kia. Об этом пишет сайт Мотор.

Fiat 124 имел множество клонов Фото: Stellantis

Как известно, ВАЗ-2101 "Жигули" не является самостоятельной разработкой – это лицензионная копия итальянского Fiat 124. Модель оказалась весьма успешной и даже стала лучшим авто 1967 года в Европе.

ВАЗ-2101 – далеко не единственный клон Fiat 124. Авто выпускали в Испании как Seat 124, а также в Турции (Murat 124) и в Индии (Premier 118NE).

Fiat 124 выпускали в Южной Корее с 1970 года Фото: Kia

Южная Корея сейчас является одним из лидеров мирового автопрома, однако в начале 70-х автопроизводство там находилось в зародочном состоянии. Толчком к его развитию стало введение льгот на автозапчасти и компоненты – ряд компаний сразу занялись лицензионной сборкой автомобилей известных брендов. В частности, появились корейские Hyundai/Ford Cortina и Shinjin Toyota Corona.

Корейский аналог ВАЗ-2101 разошелся тиражом в 7000 экземпляров Фото: Kia

Одной из таких компаний была Asia Motors – именно она и заключила контракт с Fiat. Корейские "Жигули" ничем отличались от подлинника. Седан оснастили 1,2-литровым 65-сильным мотором и 4-ступенчатой механической КПП, а его максимальная скорость составила 145 км/ч.

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Как и ВАЗ-2101 "Жигули", корейский Fiat 124 начал выпускаться в 1970 году, однако объемы производства были небольшими. За первый год собрали 1737 машин, а всего к 1973 году выпустили около 7000 автомобилей. Локализация сборки составила 30%.

После этого Asia Motors переключились на более современные модели. Со временем компания превратилась в Kia.

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