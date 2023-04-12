Корейські "Жигулі": в інтернеті показали маловідомого близнюка ВАЗ-2101 від Kia (відео)

У Південній Кореї на початку 70-х випускали копію седана Fiat 124, який був прообразом "Жигулів". Автомобіль мало чим відрізнявся від "копійки" ВАЗ-2101.

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Мало хто знає, що ВАЗ-2101 мав південнокорейський брат-близнюк. Автомобіль випускався у 1970-1973 роках на потужностях підприємства, яке зараз відоме як Kia. Про це пише сайт Мотор.

Fiat 124 мав безліч клонів Фото: Stellantis

Як відомо, ВАЗ-2101 "Жигулі" не є самостійною розробкою — це ліцензійна копія італійського Fiat 124. Модель виявилася досить успішною і навіть стала найкращим авто 1967 року в Європі.

ВАЗ-2101 — далеко не єдиний клон Fiat 124. Авто випускали в Іспанії як Seat 124, а також в Туреччині (Murat 124) та в Індії (Premier 118NE).

Fiat 124 випускали у Південній Кореї з 1970 року Фото: Kia

Південна Корея зараз є одним із лідерів світового автопрому, проте на початку 70-х автовиробництво там знаходилося у зародковому стані. Поштовхом до його розвитку стало запровадження пільг на автозапчастини та компоненти – низка компаній одразу зайнялася ліцензійною збіркою автомобілів відомих брендів. Зокрема з'явилися корейські Hyundai/Ford Cortina та Shinjin Toyota Corona.

Корейський аналог ВАЗ-2101 розійшовся тиражем у 7000 екземплярів Фото: Kia

Однією з таких компаній була Asia Motors – саме вона й уклала контракт із Fiat. Корейські "Жигулі" нічим відрізнялися від оригіналу. Седан оснастили 1,2-літровим 65-сильним мотором та 4-ступінчастою механічною КПП, а його максимальна швидкість склала 145 км/год.

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Як і ВАЗ-2101 "Жигулі", корейський Fiat 124 почав випускатися 1970 року, проте обсяги виробництва були невеликими. За перший рік зібрали 1737 машин, а лише до 1973 року випустили близько 7000 автомобілів. Локалізація збирання склала 30%.

Після цього Asia Motors перейшли на більш сучасні моделі. Згодом компанія перетворилася на Kia.

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