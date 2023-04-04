Опубліковано рідкісні архівні фото унікального експортного "Запорожця" з двигуном Renault

У 1968 році ЗАЗ-966 оснастили 1,0-літровим рядним двигуном Renault з рідинним охолодженням. Особливу версію моделі готували до європейського ринку.

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В інтернет потрапили рідкісні архівні фото Yalta 1000. Це експортний варіант ЗАЗ-966 із двигуном Renault. Знімки опублікували на сайті "Авто24".

Мало хто знає, що український "Запорожець" постачався до європейських країн. Для цього ще у "горбатого" ЗАЗ-965 з'явилася спеціальна експортна модифікація Yalta.

"Запорожець" із двигуном Renault показали у 1968 році на автошоу у Бельгії

1966 року представили новий "Запорожець" ЗАЗ-966 і його також планували експортувати. Він був сучаснішим за попередника і в Запоріжжі покладали надії на нову модель.

Проте спочатку ЗАЗ-966 "Ялта" був надто малопотужним. Новий 1,2-літровий двигун Мелітопольського заводу не був готовий і спочатку модель оснащували старим 30-сильним мотором від попередника ЗАЗ-965.

Автомобіль залишився в єдиному екземплярі

Для Європи цього було мало, тому й народилася ідея встановити 1,0-літровий чотирициліндровий двигун С1С на 40 к. с. від Renault 8 і 10. Це вимагало серйозних змін у конструкцію ЗАЗ-966, адже новий двигун був рядним, а не V-подібним. До того ж, він мав рідинне охолодження, а не повітряне.

Двигун С1С запозичили у Renault 8 та 10

Проте проєкт вдалося втілити в життя і "Запорожець Ялта" з двигуном Renault в 1968 році презентували на виставці в Бельгії під назвою Yalta 1000.

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У Renault були готові постачати двигуни, а встановлювати їх на ЗАЗ-966 "Ялта" планували силами дилера бельгійського радянських авто Scaldia-Volga. Компанія мала подібний досвід, адже до цього вона створила дизельну "Волгу" ГАЗ-21.

Брошура ЗАЗ-966

Однак на той час вже був готовий 1,2-літровий 40-сильний двигун і від ідеї відмовилися — на експорт "Запорожець Ялта" постачали з цим агрегатом. Єдиний ЗАЗ із двигуном Renault привезли для вивчення до Мелітополя, після чого його сліди губляться.

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