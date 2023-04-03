В інтернеті показали унікальні мотоцикли "Дніпро" з роторним двигуном (фото)

Київський мотозавод створив цілу родину мотоциклів із роторно-поршневими двигунами. Вони були набагато потужнішими за стандартні моделі.

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Мало хто знає, що свого часу Київський мотоциклетний завод розробляв моделі з роторно-поршневими двигунами. Їх випускали дуже малими серіями. Про це пише "Авто24".

Роторно-поршневий двигун Ванкеля набув популярності в 60-х роках. Його встановлювали на автомобілі Mazda та NSU, а також на мотоцикли Norton. Замість циліндрів у моторі встановлений трикутний ротор, що обертається.

У двигуні Ванкеля немає циліндрів – усередині обертається трикутний ротор Фото: 24 Канал

Київський мотозавод почав встановлювати двигун Ванкеля на свої байки у 1970 році. Мотоцикл КМЗ К-650 обладнали мотором РД-350 на 30,5 к. с., проте його ресурс становив лише 100 годин. До того ж, він відрізнявся підвищеною витратою палива та мастила, що є звичним для такого типу двигунів.

До 1973 року потужність збільшили до 40 к. с., а моторесурс — до 6 000 км. Випустили 10 дослідних мотоциклів "Дніпро" МТ-9 із таким двигуном.

На 30 мотоциклів "Дніпро" МТ-10 встановили двигун Ванкеля Фото: 24 Канал

У 1976 році з'явиться новий роторно-поршневий двигун РД-510 потужністю 48 к. с. та з рідинним охолодженням. Його встановили на 30 "Дніпро" МТ-10 та доповнили зчепленням від автомобіля "Москвич-408".

Мотор Ванкеля виявився настільки потужним і тяжким, що на тестах задні шини стиралися майже за день. До речі, випробовували роторні мотоцикли "Дніпро" в українських колгоспах.

Роторно-поршневий двигун РД-510 розвивав 48 к. с. Фото: 24 Канал

У 1988 році з'явився найдосконаліший роторний двигун КМЗ РД-601. Він розвивав 52 к. с. при 6000 об/хв і 51 Нм при 3500 об/хв, а його моторесурс збільшили до 50 000 км, тобто він виявився набагато потужнішим і надійнішим за стандартний мотор.

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Такі показники цілком влаштовували і спеціально під цей двигун створили модифікацію "Дніпро" 7.151, проте в умовах перебудови налагодити її випуск не вдалося.

Один роторний мотоцикл "Дніпро" опинився у Німеччині Фото: 24 Канал

Загалом зібрано майже 40 мотоциклів КМЗ із роторними двигунами. Частину з них розібрали, інші опинилися у приватних колекціях, причому один такий "Дніпро" навіть потрапив у Німеччинц.

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