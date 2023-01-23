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Виявлено унікальний 45-річний мотоцикл "Дніпро" для ринків Америки та Європи (відео)

Dnepr special, Дніпро МЕ3, мотоцикл Дніпро, Київський мотозавод
Фото: скриншот / YouTube | Усього випустили лише три Dnepr Special

Dnepr Special створили наприкінці 70-х на базі екскортного мотоцикла. Київський байк демонстрували на виставці в США, де він отримав позитивні відгуки.

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У Латвії в приватній зберігається раритетний мотоцикл Dnepr Special 1978 року. Усього випущено лише два таких байки, і створювали їх спеціально для продажу в Північній Америці та Західній Європі. Унікальній моделі присвятив відео блогер Oleg AC.

Київський мотозавод (КМЗ) у 70-х всерйоз планував постачати продукцію на європейський і американський ринки. З цією метою було спроєктовано модель КМЗ 8.157 "Дніпро" МЕ3, що отримала експортну назву Dnepr Special.

Dnepr special, Дніпро МЕ3, мотоцикл Дніпро, Київський мотозавод Fullscreen
Dnepr Special збудовано на базі ескортного мотоцикла
Фото: скриншот / YouTube

Основою для Dnepr Special стали знамениті ескортні мотоцикли "Дніпро" з інноваційнішою конструкцією та вищою якістю виготовлення. Байк навіть демонстрували на виставці в США, і він отримав позитивні відгуки, проте налагодити його експорт так і не вдалося.

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Мотоцикл "Дніпро" МЕ3 відрізнявся від стандартної моделі тих років цілою низкою змін і повністю відповідав європейським і американським вимогам тих років. Він отримав 18-дюймові колеса, комфортніше сідло та низьку раму. Прилади й повітряний фільтр запозичили у ВАЗ-2103.

Двигун Dnepr Special збирали та шліфували вручну. Він працює тихіше, ніж стандартний мотоцикл. До того ж, "Дніпро" МЕ3 відрізняється привабливішим двоколірним забарвленням.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні знайшли ще один рідкісний мотоцикл київського заводу. Він створений у середині 50-х і оснащений 500-кубовим двигуном.