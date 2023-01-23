Виявлено унікальний 45-річний мотоцикл "Дніпро" для ринків Америки та Європи (відео)

Dnepr Special створили наприкінці 70-х на базі екскортного мотоцикла. Київський байк демонстрували на виставці в США, де він отримав позитивні відгуки.

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У Латвії в приватній зберігається раритетний мотоцикл Dnepr Special 1978 року. Усього випущено лише два таких байки, і створювали їх спеціально для продажу в Північній Америці та Західній Європі. Унікальній моделі присвятив відео блогер Oleg AC.

Київський мотозавод (КМЗ) у 70-х всерйоз планував постачати продукцію на європейський і американський ринки. З цією метою було спроєктовано модель КМЗ 8.157 "Дніпро" МЕ3, що отримала експортну назву Dnepr Special.

[ + – ] Dnepr Special збудовано на базі ескортного мотоцикла Фото: скриншот / YouTube

Основою для Dnepr Special стали знамениті ескортні мотоцикли "Дніпро" з інноваційнішою конструкцією та вищою якістю виготовлення. Байк навіть демонстрували на виставці в США, і він отримав позитивні відгуки, проте налагодити його експорт так і не вдалося.

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Мотоцикл "Дніпро" МЕ3 відрізнявся від стандартної моделі тих років цілою низкою змін і повністю відповідав європейським і американським вимогам тих років. Він отримав 18-дюймові колеса, комфортніше сідло та низьку раму. Прилади й повітряний фільтр запозичили у ВАЗ-2103.

Двигун Dnepr Special збирали та шліфували вручну. Він працює тихіше, ніж стандартний мотоцикл. До того ж, "Дніпро" МЕ3 відрізняється привабливішим двоколірним забарвленням.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні знайшли ще один рідкісний мотоцикл київського заводу. Він створений у середині 50-х і оснащений 500-кубовим двигуном.