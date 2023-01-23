Обнаружен уникальный 45-летний мотоцикл "Днепр" для рынков Америки и Европы (видео)

Dnepr Special создали в конце 70-х на базе экскортного мотоцикла. Киевский байк демонстрировали на выставке в США, где он получил положительные отзывы.

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В Латвии в частной хранится раритетный мотоцикл Dnepr Special 1978 года. Всего выпущено только два таких байка и создавали их специально для продажи в Северной Америке и Западной Европе. Уникальной модели посвятил видео блогер Oleg AC.

Киевский мотозавод (КМЗ) в 70-х всерьез планировал поставлять продукцию на европейский и американский рынки. С этой целью была спроектирована модель КМЗ 8.157 "Днепр" МЭ3, получившая экспортное название Dnepr Special.

[ + – ] Dnepr Special построен на базе эскортного мотоцикла Фото: скриншот / YouTube

Основой для Dnepr Special послужили знаменитые эскортные мотоциклы "Днепр" с более инновационной конструкцией и высоким качеством изготовления. Байк даже демонстрировали на выставке в США и он получил положительные отзывы, однако наладить его экспорт так и не получилось.

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Мотоцикл "Днепр" МЭ3 отличался от стандартной модели тех лет целым рядом изменений и полностью соответствовал европейским и американским требованиям тех лет. Он получил 18-дюймовые колеса, более комфортабельное седло и низкую раму. Приборы и воздушный фильтр позаимствовали у ВАЗ-2103.

Двигатель Dnepr Special собирали и шлифовали вручную. Он работает тише, чем у стандартного мотоцикла. К тому же, "Днепр" МЭ3 отличается более привлекательной двухцветной окраской.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине обнаружили еще один редкий мотоцикл киевского завода. Он создан в середине 50-х и оснащен 500-кубовым двигателем.