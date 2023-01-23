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Авто

Обнаружен уникальный 45-летний мотоцикл "Днепр" для рынков Америки и Европы (видео)

Dnepr special, Днепр МЭ3, мотоцикл Днепр, КИевский мотозавод
Фото: скриншот / YouTube | Всего выпустили только три Dnepr Special

Dnepr Special создали в конце 70-х на базе экскортного мотоцикла. Киевский байк демонстрировали на выставке в США, где он получил положительные отзывы.

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В Латвии в частной хранится раритетный мотоцикл Dnepr Special 1978 года. Всего выпущено только два таких байка и создавали их специально для продажи в Северной Америке и Западной Европе. Уникальной модели посвятил видео блогер Oleg AC.

Киевский мотозавод (КМЗ) в 70-х всерьез планировал поставлять продукцию на европейский и американский рынки. С этой целью была спроектирована модель КМЗ 8.157 "Днепр" МЭ3, получившая экспортное название Dnepr Special.

Dnepr special, Днепр МЭ3, мотоцикл Днепр, КИевский мотозавод Fullscreen
Dnepr Special построен на базе эскортного мотоцикла
Фото: скриншот / YouTube

Основой для Dnepr Special послужили знаменитые эскортные мотоциклы "Днепр" с более инновационной конструкцией и высоким качеством изготовления. Байк даже демонстрировали на выставке в США и он получил положительные отзывы, однако наладить его экспорт так и не получилось.

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Мотоцикл "Днепр" МЭ3 отличался от стандартной модели тех лет целым рядом изменений и полностью соответствовал европейским и американским требованиям тех лет. Он получил 18-дюймовые колеса, более комфортабельное седло и низкую раму. Приборы и воздушный фильтр позаимствовали у ВАЗ-2103.

Двигатель Dnepr Special собирали и шлифовали вручную. Он работает тише, чем у стандартного мотоцикла. К тому же, "Днепр" МЭ3 отличается более привлекательной двухцветной окраской.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине обнаружили еще один редкий мотоцикл киевского завода. Он создан в середине 50-х и оснащен 500-кубовым двигателем.