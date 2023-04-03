В интернете показали уникальные мотоциклы "Днепр" с роторным двигателем (фото)

Киевский мотозавод создал целое семейство мотоциклов с роторно-поршневыми двигателями. Они были гораздо мощнее стандартных моделей.

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Мало кто знает, что в свое время Киевский мотоциклетный завод разрабатывал модели с роторно-поршневыми двигателями. Их выпускали очень малыми сериями. Об этом пишет "Авто24".

Роторно-поршневой двигатель Ванкеля обрел популярность в 60-х годах. Его устанавливали на автомобили Mazda и NSU, а также на мотоциклы Norton. Вместо цилиндров в моторе установлен вращающийся треугольный ротор.

В двигателе Ванкеля нет цилиндров — внутри вращается треугольный ротор Фото: 24 Канал

Киевский мотозавод начал устанавливать двигатель Ванкеля на свои байки в 1970 году. Мотоцикл КМЗ К-650 оснастили двигателем РД-350 на 30,5 л. с., однако его ресурс составил всего 100 часов. К тому же, он отличался повышенным расходом топлива и масла, что является привычным для такого типа моторов.

К 1973 году мощность увеличили до 40 л. с., а моторесурс — до 6000 км. Выпустили 10 опытных мотоциклов "Днепр" МТ-9 с таким двигателем.

На 30 мотоциклов "Днепр" МТ-10 установили двигатель Ванкеля Фото: 24 Канал

В 1976 году появится новый роторно-поршневой двигатель РД-510 мощностью 48 л. с. и с жидкостным охлаждением. Его установили на 30 "Днепр" МТ-10 и дополнили сцеплением от автомобиля "Москвич-408".

Мотор Ванкеля оказался настолько мощным и тяговитым, что на Тестах задние шины стирались чуть ли не за день. К слову, испытывали роторные мотоциклы "Днепр" в украинских колхозах.

Роторно-поршневой двигатель РД-510 развивал 48 л. с. Фото: 24 Канал

В 1988 году появился самый совершенный роторный двигатель КМЗ РД-601. Он развивал 52 л. с. при 6000 об/мин и 51 Нм при 3500 об/мин, а моторесурс увеличили до 50 000 км, то есть оказался гораздо мощнее и надежнее стандартного мотора.

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Такие показатели вполне устраивали и специально под этот мотор создали модификацию "Днепр" 7.151, однако в условиях перестройки наладить ее выпуск не удалось.

Один роторный мотоцикл "Днепр" оказался в Германии Фото: 24 Канал

Всего собрано около 40 мотоциклов КМЗ с роторными двигателями. Часть из них разобрали, другие – оказались в частных коллекциях, причем один такой "Днепр" даже попал в Германию.

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