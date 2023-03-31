В интернете показали уникальные ЗАЗ "Таврия" и "Славута" для Европы (фото)

Для европейского рынка дизайн ЗАЗ обновили — заменили переднюю и заднюю часть авто. Улученные "Таврию" и "Славуту" планировали выпускать в Греции.

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В интернет попали изображения обновленных "Таврии" и "Славуты". Автомобили создавали в начале 2000-х специально для европейского рынка. Об этом сообщает сайт Hyser.

Идея провести фейслифтинг ЗАЗ-1102 "Таврия" и ЗАЗ-1103 "Славута" родилась в 2005 году у греческого предпринимателя Джона Милонаса, который в свое время даже поработал директором "АвтоВАЗа".

У авто полностью изменена передняя часть

Джон Милонас выступил с предложением наладить сборку автомобилей ЗАЗ, а также "Нивы" в Греции для европейского рынка. Для этого авто нужно было обновить.

Новые ЗАЗ "Таврия" и "Славута" разработал стилист Владимир Ярцев. Автомобилям изменили переднюю и заднюю часть – установлены круглые фары и фонари, новые бамперы и решетка радиатора. В добавок, появились литые диски и аэродинамический обвес.

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Однако новые "Таврия" и "Славута" так и не стали серийными. Джон Милонас ушел на пенсию и о проекте забыли – даже макеты авто не построили.

Примечательно, что в начале 90-х "Таврия" продавалась во Франции – для этого была создана специальная экспортная версия модели. Кроме того, для Европы разработали электромобиль "Таврия" и в Германии обнаружили одно такое авто.

Также Фокус рассказывал про ранний прототип "Таврии", созданный еще в 1978 году.

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