В интернете показали уникальную гоночную "Таврию" с 280-сильным двигателем BMW (видео)
Автомобиль подготовили для соревнований по дрифту. От стандартной "Таврии" остались только некоторые детали кузова.
Умелец построил необычный гоночный автомобиль для дрифта на базе ЗАЗ-1102 "Таврия" с мощным двигателем BMW. Об этом рассказали на сайте Hyser.
Некогда экономичный бюджетный автомобиль превратили в спортивный болид. От оригинальной "Таврии" остались только некоторые детали кузова.
Автомобиль получил расширители колесных арок и новый кузовной обвес. Кузов получил необычный яркий окрас.
Владелец авто подготовил его для дрифта. ЗАЗ-1102 "Таврия" является не самым очевидным выбором для этой гоночной дисциплины, так как автомобиль оснащен передним приводом.
"Донором" для необычного проекта стал заднеприводный BMW. От него был взят и 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 280 л.с. Учитывая легкий вес "Таврии", можно только представить, насколько быстрым получился автомобиль.
В интерьере установлен каркас безопасности, который защитит водителя в случае ДТП. Вместо обычных сидений установили ковшеобразные гоночные кресла.
Ранее Фокус писал, что в Италии заметили уникальный ЗАЗ "Таврия" в кузове пикап.