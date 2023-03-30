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Авто

В интернете показали уникальную гоночную "Таврию" с 280-сильным двигателем BMW (видео)

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Фото: RST | ЗАЗ "Таврия" стал заднеприводным и получил мощный двигатель

Автомобиль подготовили для соревнований по дрифту. От стандартной "Таврии" остались только некоторые детали кузова.

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Умелец построил необычный гоночный автомобиль для дрифта на базе ЗАЗ-1102 "Таврия" с мощным двигателем BMW. Об этом рассказали на сайте Hyser.

Некогда экономичный бюджетный автомобиль превратили в спортивный болид. От оригинальной "Таврии" остались только некоторые детали кузова.

Автомобиль получил расширители колесных арок и новый кузовной обвес. Кузов получил необычный яркий окрас.

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В Украине продают необычную "Таврию" с мощным двигателем (фото)
В Украине продают необычную "Таврию" с мощным двигателем (фото)

Владелец авто подготовил его для дрифта. ЗАЗ-1102 "Таврия" является не самым очевидным выбором для этой гоночной дисциплины, так как автомобиль оснащен передним приводом.

"Донором" для необычного проекта стал заднеприводный BMW. От него был взят и 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 мощностью 280 л.с. Учитывая легкий вес "Таврии", можно только представить, насколько быстрым получился автомобиль.

Гоночный ЗАЗ Таврия для дрифта Fullscreen
Большой двигатель от BMW с трудом уместился под капотом "Таврии"
Фото: RST

В интерьере установлен каркас безопасности, который защитит водителя в случае ДТП. Вместо обычных сидений установили ковшеобразные гоночные кресла.

Гоночный ЗАЗ Таврия для дрифта Fullscreen
Из салона убрали все ненужное, чтобы снизить вес
Фото: RST

Ранее Фокус писал, что в Италии заметили уникальный ЗАЗ "Таврия" в кузове пикап.