В Италии заметили уникальный ЗАЗ "Таврия" в кузове пикап (фото)
Пикап ЗАЗ "Таврия" с бортовой платформой под названием Nysa 2477 был выпущен ограниченным тиражом для итальянского рынка. Такие авто до сих пор можно встретить на улицах итальянских городов.
В интернете показали редкий ЗАЗ "Таврия" с бортовой платформой и откидными бортами, который продавался в Италии. Об этом сообщили на сайте Hyser.
В свое время существовало огромное количество версий знаменитой "Таврии". Одной из самых интересных был небольшой пикап с удлиненной кабиной.
В Италии автомобиль продавался под названием Nysa 2477. Его в основном покупали фермеры, которые хотели недорогой рабочий транспорт для перевозок.
Nysa 2477 основан на ЗАЗ-1306 "Таврия-пикап". За все время была выпущена только небольшая партия таких автомобилей.
Для итальянцев предлагалась "Таврия" с бортовой платформой и откидными бортами с удлиненной кабиной на два посадочных места. В качестве опции был доступен даже подъемный кран с дистанционным управлением.
В 2009 году в итальянском городе Болонья провели презентацию необычного пикапа. В рекламном буклете раскрываются некоторые технические характеристики авто.Важно
Под капотом Nysa 2477 был установлен 1,1-литровый бензиновый двигатель экологического стандарта Euro-2. Полезная нагрузка составляла 700 кг. Пикап мог развивать максимальную скорость до 95 км/ч.
Ранее Фокус рассказал, что в интернете показали редкие архивные фото первых прототипов ЗАЗ-1102 "Таврия".
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