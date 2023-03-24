В Италии заметили уникальный ЗАЗ "Таврия" в кузове пикап (фото)

Пикап ЗАЗ "Таврия" с бортовой платформой под названием Nysa 2477 был выпущен ограниченным тиражом для итальянского рынка. Такие авто до сих пор можно встретить на улицах итальянских городов.

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В интернете показали редкий ЗАЗ "Таврия" с бортовой платформой и откидными бортами, который продавался в Италии. Об этом сообщили на сайте Hyser.

В свое время существовало огромное количество версий знаменитой "Таврии". Одной из самых интересных был небольшой пикап с удлиненной кабиной.

В Италии автомобиль продавался под названием Nysa 2477. Его в основном покупали фермеры, которые хотели недорогой рабочий транспорт для перевозок.

Пикап Nysa 2477 иногда можно встретить на улицах итальянских городов Фото: facebook.com/Vivienne Westwood Brand

Nysa 2477 основан на ЗАЗ-1306 "Таврия-пикап". За все время была выпущена только небольшая партия таких автомобилей.

Для итальянцев предлагалась "Таврия" с бортовой платформой и откидными бортами с удлиненной кабиной на два посадочных места. В качестве опции был доступен даже подъемный кран с дистанционным управлением.

Технические характеристики раскрыли в рекламном буклете

В 2009 году в итальянском городе Болонья провели презентацию необычного пикапа. В рекламном буклете раскрываются некоторые технические характеристики авто.

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Под капотом Nysa 2477 был установлен 1,1-литровый бензиновый двигатель экологического стандарта Euro-2. Полезная нагрузка составляла 700 кг. Пикап мог развивать максимальную скорость до 95 км/ч.

Ранее Фокус рассказал, что в интернете показали редкие архивные фото первых прототипов ЗАЗ-1102 "Таврия".

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