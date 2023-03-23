В интернете показали уникальную экспортную "Таврию" для южноамериканского рынка (фото)
"Таврию" продавали в Чили с октября 1990 года по ноябрь 1991 года. Модель не пользовалась спросом на местном рынке.
В интернете показали, как выглядел редкий экспортный вариант ЗАЗ-1102 "Таврия" для рынка Чили. Снимки опубликовали на сайте VeoAutos.cl.
Многие советские автомобили поставлялись на экспорт в разные страны мира. Знаменитая "Таврия" не стала исключением.
В начале 90-х украинский хэтчбек продавался и на рынке Чили. Там модель можно было купить под брендом Lada, так как про ЗАЗ мало кто знал в странах Латинской Америки.
В Чили поставлялись "Таврии" только с базовым 1,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 53 л.с. Другие моторы были недоступны на рынке.
В Чили модель продавалась только с октября 1990 года по ноябрь 1991 года. За все время было продано 1595 единиц.Важно
Экспортная "Таврия" не имела отличий от отечественной версии. В стране ЗАЗ-1102 рекламировался как очень дешевый и практичный автомобиль.
Ранее Фокус сообщал, что в Германии ездит нестандартная "Таврия" 1996 года на электротяге.
Также мы рассказали, что в Ивано-Франковске зарегистрирован идеально сохраненный ВАЗ-2101 1983 года с пробегом всего 11 тысяч км.