В интернете показали уникальную экспортную "Таврию" для южноамериканского рынка (фото)

"Таврию" продавали в Чили с октября 1990 года по ноябрь 1991 года. Модель не пользовалась спросом на местном рынке.

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В интернете показали, как выглядел редкий экспортный вариант ЗАЗ-1102 "Таврия" для рынка Чили. Снимки опубликовали на сайте VeoAutos.cl.

Многие советские автомобили поставлялись на экспорт в разные страны мира. Знаменитая "Таврия" не стала исключением.

В начале 90-х украинский хэтчбек продавался и на рынке Чили. Там модель можно было купить под брендом Lada, так как про ЗАЗ мало кто знал в странах Латинской Америки.

"Таврия" продавалась в Чили под брендом Lada Фото: VeoAutos.cl

В Чили поставлялись "Таврии" только с базовым 1,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 53 л.с. Другие моторы были недоступны на рынке.

В Чили можно было купить только базовую версию "Таврии" Фото: VeoAutos.cl

В Чили модель продавалась только с октября 1990 года по ноябрь 1991 года. За все время было продано 1595 единиц.

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Экспортная "Таврия" не имела отличий от отечественной версии. В стране ЗАЗ-1102 рекламировался как очень дешевый и практичный автомобиль.

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