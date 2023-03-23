В інтернеті показали унікальну експортну "Таврію" для південноамериканського ринку (фото)

"Таврію" продавали у Чилі з жовтня 1990 року до листопада 1991 року. Модель не мала попиту на місцевому ринку.

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В інтернеті показали, як виглядав рідкісний експортний варіант ЗАЗ-1102 "Таврія" для ринку Чилі. Знімки опублікували на сайті VeoAutos.cl.

Більшість радянських автомобілів поставлялися на експорт у різні країни світу. Знаменита "Таврія" не стала винятком.

На початку 90-х український хетчбек продавався на ринку Чилі. Там модель можна було купити під брендом Lada, оскільки про ЗАЗ мало хто знав у країнах Латинської Америки.

"Таврія" продавалася у Чилі під брендом Lada Фото: VeoAutos.cl

У Чилі поставлялися "Таврії" лише з базовим 1,1-літровим бензиновим двигуном потужністю 53 к.с. Інші двигуни були недоступні на ринку.

У Чилі можна було купити лише базову версію "Таврії" Фото: VeoAutos.cl

У Чилі модель продавалася лише з жовтня 1990 року до листопада 1991 року. За весь час було продано 1595 одиниць.

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Знайомий незнайомець: опубліковано рідкісні архівні фото найпершої "Таврії" 1978 року

Експортна "Таврія" не мала відмінностей від вітчизняної версії. У країні ЗАЗ-1102 рекламувався як дуже дешевий та практичний автомобіль.

Раніше Фокус повідомляв, що у Німеччині їздить нестандартна "Таврія" 1996 року на електротязі.

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