В Італії помітили унікальний ЗАЗ "Таврія" у кузові пікап (фото)

Пікап ЗАЗ "Таврія" з бортовою платформою під назвою Nysa 2477 було випущено обмеженим тиражем для італійського ринку. Такі автомобілі досі можна зустріти на вулицях італійських міст.

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В інтернеті показали рідкісний ЗАЗ "Таврія" з бортовою платформою та відкидними бортами, який продавався в Італії. Про це повідомили на сайті Hyser.

Свого часу існувало безліч версій знаменитої "Таврії". Однією з найцікавіших був невеликий пікап з подовженою кабіною.

В Італії автомобіль продавався під назвою Nysa 2477. Його переважно купували фермери, які хотіли недорогий робочий транспорт для перевезень.

Пікап Nysa 2477 іноді можна зустріти на вулицях італійських міст Фото: facebook.com/Vivienne Westwood Brand

Nysa 2477 заснований на ЗАЗ-1306 "Таврія-пікап". За весь час було випущено лише невелику партію таких автомобілів.

Для італійців пропонувалася "Таврія" з бортовою платформою та відкидними бортами з подовженою кабіною на два посадкові місця. Як опція був доступний навіть підйомний кран з дистанційним керуванням.

Технічні характеристики розкрили у рекламному буклеті

У 2009 році в італійському місті Болонья провели презентацію незвичайного пікапа. У рекламному буклеті розкриваються деякі технічні характеристики авто.

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Під капотом Nysa 2477 було встановлено 1,1-літровий бензиновий двигун екологічного стандарту Euro-2. Корисне навантаження становило 700 кг. Пікап міг розвивати максимальну швидкість до 95 км/год.

Раніше Фокус розповів, що в інтернеті показали рідкісні архівні фото перших прототипів ЗАЗ-1102 "Таврія".

Також ми писали, що в Німеччині знайшли унікальний електромобіль "Таврія".