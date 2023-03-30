В інтернеті показали унікальну "Таврію" з 280-сильним двигуном від BMW (відео)

Автомобіль підготували для змагань з дрифту. Від стандартної "Таврії" залишилися лише деякі деталі кузова.

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Умілець побудував незвичайний автомобіль для дрифту на базі ЗАЗ-1102 "Таврія" з потужним двигуном BMW. Про це розповіли на сайті Hyser.

Колись це був економічний бюджетний автомобіль, але згодом його перетворили на спортивний болід. Від оригінальної "Таврії" залишилися лише деякі деталі кузова.

Автомобіль отримав розширювачі колісних арок і новий кузовний обвіс. Кузов отримав незвичайне яскраве забарвлення.

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В Україні продають незвичайну "Таврію" з потужним двигуном (фото)

Власник авто підготував його для дрифту. ЗАЗ-1102 "Таврія" є не найочевиднішим вибором для цієї спортивної дисципліни, оскільки автомобіль оснащений переднім приводом.

"Донором" для незвичайного проєкту став задньопривідний BMW. Від нього було взято і 4,0-літровий бензиновий двигун V8 потужністю 280 к.с. Врахувавши легку вагу "Таврії", можна лише уявити, наскільки швидким вийшов автомобіль.

Великий двигун від BMW насилу вмістився під капотом "Таврії" Фото: RST

В інтер'єрі встановлено каркас безпеки, який захистить водія у випадку ДТП. Замість звичайних сидінь встановили гоночні крісла.

Із салону прибрали все непотрібне, щоб знизити вагу Фото: RST

Раніше Фокус писав, що в Італії помітили унікальний ЗАЗ "Таврія" у кузові "пікап".