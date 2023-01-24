В Україні продають незвичайну "Таврію" з потужним двигуном (фото)

Ця "Таврія" здатна розганятися понад 200 км/год і має незвичайний дизайн. Власник оснастив автомобіль сучасною мультимедійною системою та доопрацював інтер'єр.

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У Запоріжжі на продаж виставили незвичайний проект на базі ЗАЗ-1102 "Таврія". Автомобіль отримав нове кузовне обваження, двигун від Ford Kuga і безліч інших доробок. Подробиці про авто розкрили в оголошенні OLX.

Від стандартної "Таврії" в автомобіля залишилися недоторканими лише дах та багажник. Автомобілі допрацьовували приблизно з 2015 року.

[ + – ] Від стандартної "Таврії" майже нічого не лишилося Фото: OLX

Багато деталей підвіски взяли від різних моделей Ford. Так, у кросовера Kuga запозичили 2,5-літровий двигун, який видає потужність близько 200 к. с. і 320 Нм крутного моменту.

[ + – ] На "Таврію" встановили 200-сильний двигун Ford Фото: OLX

У документах автомобіль зареєстрований як ЗАЗ "Таврія" із 1,1-літровим двигуном. Власник розповів, що жодних проблем немає.

Якось автомобіль потрапив у ДТП, через що в нього з'явилися вм'ятини на дверях і задньому крилі. Також на фото відсутній передній бампер, але, за словами продавця, він іде в комплекті.

[ + – ] Передній бампер йде в комплекті Фото: OLX [ + – ] В автомобіля є незначні вм'ятини на кузові Фото: OLX

Автомобіль оснащується переднім приводом та має підсилювач керма. Продавець зазначив, що його авто чудово працює.

Важливо

Кабріолет, спорткар та електромобіль: найрідкісніші та незвичайні модифікації "Таврії" (фото)

На автомобіль встановлені нова мультимедійна система, тонування та кермо від Ford Cougar. За авто просять 45 тисяч гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві помітили незвичайний електромобіль "Таврія" із сонячними батареями.