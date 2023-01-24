В Україні продають незвичайну "Таврію" з потужним двигуном (фото)
Ця "Таврія" здатна розганятися понад 200 км/год і має незвичайний дизайн. Власник оснастив автомобіль сучасною мультимедійною системою та доопрацював інтер'єр.
У Запоріжжі на продаж виставили незвичайний проект на базі ЗАЗ-1102 "Таврія". Автомобіль отримав нове кузовне обваження, двигун від Ford Kuga і безліч інших доробок. Подробиці про авто розкрили в оголошенні OLX.
Від стандартної "Таврії" в автомобіля залишилися недоторканими лише дах та багажник. Автомобілі допрацьовували приблизно з 2015 року.
Багато деталей підвіски взяли від різних моделей Ford. Так, у кросовера Kuga запозичили 2,5-літровий двигун, який видає потужність близько 200 к. с. і 320 Нм крутного моменту.
У документах автомобіль зареєстрований як ЗАЗ "Таврія" із 1,1-літровим двигуном. Власник розповів, що жодних проблем немає.
Якось автомобіль потрапив у ДТП, через що в нього з'явилися вм'ятини на дверях і задньому крилі. Також на фото відсутній передній бампер, але, за словами продавця, він іде в комплекті.
Автомобіль оснащується переднім приводом та має підсилювач керма. Продавець зазначив, що його авто чудово працює.Важливо
На автомобіль встановлені нова мультимедійна система, тонування та кермо від Ford Cougar. За авто просять 45 тисяч гривень.
Раніше Фокус повідомляв, що у Києві помітили незвичайний електромобіль "Таврія" із сонячними батареями.