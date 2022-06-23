Українець своїми руками збудував електромобіль "Таврія" із сонячними батареями (відео)

Перетворення "Таврії" на електрокар зайняло пів року та коштувало 7000 доларів. Автомобіль розганяється до 90 км/год і повністю заряджається лише за 2 години.

У Києві помітили нестандартний ЗАЗ-1102 "Таврія". Автомобіль стояв на зарядці від електромережі, а на даху можна було роздивитися сонячні батареї. Фото незвичайної "Таврії" опублікував сайт "ТопЖир".

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З'ясувалося, що ця "Таврія" є електричною. Власник переробив її ще 10 років тому і з того часу експлуатує автомобіль у місті. Машина без проблем проїхала вже 14 500 км і витримала 600-700 циклів зарядки-розрядки.

[ + – ] Заряджання від 220-вольтної мережі займає лише 2 години Фото: Із сайту ТопЖир

Купівля ЗАЗ-1102 2001 року випуску коштувала киянину 1500 доларів, ще $7000 було вкладено в авто. Всі роботи зайняли близько пів року.

Електромобіль "Таврія" оснащений мотором BLDS пікової потужності 20 кВт (27 к. с.) і компактною літій-полімерною акумуляторною батареєю ємністю 6,3 кВт∙год.

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Електрокар ЗАЗ-1102 розганяється до 90 км/год і має запас ходу приблизно 50 км. Зарядити авто від домашньої 220-вольтної електромережі можна лише за 2 години.

[ + – ] Замість лючка бензобака — наклейка зі смайлом Фото: Із сайту ТопЖир

Окрім сонячних батарей на даху, електричну "Таврію" видають спеціальні зелені номери. Крім того, помітно, що вона не має вихлопної труби, а лючок бензобака заклеєний стикером зі смайлом.

[ + – ] Електромобіль "Таврія" розганяється до 90 км/год, а запас ходу становить 50 км

Це далеко не перший електромобіль ЗАЗ — такі машини будували з 70-х, а нещодавно в Україні навіть налагодили їх випуск і продаж.

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