Українець перевів авто на дрова та економить по 2000 гривень на місяць на паливі (відео)
Українець оснастив ВАЗ-2109 газогенератором, який працює на дровах. За два місяці автомобілісту вдалося заощадити на пальному близько 4000 гривень.
Сергій Потапенко із Сумської області не турбується через дефіцит палива. Його ВАЗ-2109 їздить на дровах. Про винахідника розповідає сюжет Суспільної Суми.
Переробити авто на дрова Сергій Потапенко вирішив два місяці тому — коли розпочалася паливна криза. Він зняв з ВАЗ-2109 ГБО і встановив ззаду газогенератор: під час згоряння дров у ньому виробляється газ, який служить паливом для двигуна. Його конструкцію автоаматор вивчив за книгами.Важливо
У балон газогенератора вміститься чотири відра дров. Якщо спалювати тополю, цього вистачить на 60 км, а якщо топити дубом, ясенем або березою, то можна проїхати й 100 км. Розпалюється грубка 15 хвилин.
Водночас ВАЗ-2109, як і раніше, може їздити й на бензині. Газогенератор кріпиться на фаркопі і за бажання його можна зняти за 15-20 хвилин.
Експлуатація авто на дровах набагато дешевша: за два місяці Сергій Потапенко вже заощадив на паливі близько 4000 гривень. Він придбав дров на 8000 гривень, і цього має вистачити приблизно на рік.
Лада з незвичайним обладнанням ззаду привертає увагу. Однак якщо його зупинить поліція за порушення правил дорожнього руху, то водієві загрожує штраф 340 гривень, адже газогенератор не сертифікований і переобладнання авто не зареєстроване.
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