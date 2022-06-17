Українець перевів авто на дрова та економить по 2000 гривень на місяць на паливі (відео)

Українець оснастив ВАЗ-2109 газогенератором, який працює на дровах. За два місяці автомобілісту вдалося заощадити на пальному близько 4000 гривень.

Сергій Потапенко із Сумської області не турбується через дефіцит палива. Його ВАЗ-2109 їздить на дровах. Про винахідника розповідає сюжет Суспільної Суми.

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[ + – ] Запасу дров вистачає на 60-100 км Фото: Суспільне

Переробити авто на дрова Сергій Потапенко вирішив два місяці тому — коли розпочалася паливна криза. Він зняв з ВАЗ-2109 ГБО і встановив ззаду газогенератор: під час згоряння дров у ньому виробляється газ, який служить паливом для двигуна. Його конструкцію автоаматор вивчив за книгами.

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У балон газогенератора вміститься чотири відра дров. Якщо спалювати тополю, цього вистачить на 60 км, а якщо топити дубом, ясенем або березою, то можна проїхати й 100 км. Розпалюється грубка 15 хвилин.

Водночас ВАЗ-2109, як і раніше, може їздити й на бензині. Газогенератор кріпиться на фаркопі і за бажання його можна зняти за 15-20 хвилин.

[ + – ] За необхідності газогенератор можна швидко зняти Фото: Суспільне

Експлуатація авто на дровах набагато дешевша: за два місяці Сергій Потапенко вже заощадив на паливі близько 4000 гривень. Він придбав дров на 8000 гривень, і цього має вистачити приблизно на рік.

[ + – ] Газогенератор дозволяє заощаджувати по 2000 гривень на місяць

Лада з незвичайним обладнанням ззаду привертає увагу. Однак якщо його зупинить поліція за порушення правил дорожнього руху, то водієві загрожує штраф 340 гривень, адже газогенератор не сертифікований і переобладнання авто не зареєстроване.

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