Украинец перевел авто на дрова и экономит по 2000 гривен в месяц на топливе (видео)

Украинец оснастил ВАЗ-2109 газогенератором, работающим на дровах. За два месяца автомобилисту удалось сэкономить на топливе около 4000 гривен.

Сергей Потапенко из Сумской области не беспокоится из-за дефицита топлива. Его ВАЗ-2109 ездит на дровах. Об изобретателе рассказывает сюжет Суспільне Суми.

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[ + – ] Запаса дров хватает на 60-100 км Фото: Суспільне

Переделать авто на дрова Сергей Потапенко решил два месяца назад – как раз когда начался топливный кризис. Он снял с ВАЗ-2109 ГБО и установил сзади газогенератор: при сгорании дров в нем вырабатывается газ, который и служит топливом двигателю. Его конструкцию автолюбитель изучил по книгам.

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В баллон газогенератора помещается четыре ведра дров. Если сжигать тополь, то этого хватит на 60 км, а если топить дубом, ясенем или березой, то можно проехать и 100 км. Разжигается печка 15 минут.

При этом ВАЗ-2109 по-прежнему может ездить и на бензине. Газогенератор крепится на фаркопе и при желании его можно снять за 15-20 минут.

[ + – ] При надобности газогенератор можно быстро снять Фото: Суспільне

Эксплуатация авто на дровах гораздо дешевле: за два месяца Сергей Потапенко уже сэкономил на топливе около 4000 гривен. Он приобрел дров на 8000 гривен, и этого должно хватить примерно на год.

[ + – ] Газогенератор позволяет экономить по 2000 гривен в месяц

Лада с необычным оборудованием сзади привлекает всеобщее внимание. Однако если его остановит полиция за нарушение ПДД, то водителю грозит штраф в 340 гривен, ведь газогенератор не сертифицирован и переоборудование авто не зарегистрировано.

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