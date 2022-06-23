Украинец своими руками построил электромобиль "Таврия" с солнечными батареями (видео)

Переделка "Таврии" в электрокар заняла полгода и обошлась в 7000 долларов. Автомобиль разгоняется до 90 км/ч и полностью заряжается всего за 2 часа.

В Киеве заметили очень нестандартный ЗАЗ-1102 "Таврия". Автомобиль стоял на зарядке от электросети, а на его крыше можно было разглядеть солнечные батареи. Фото необычной "Таврии" опубликовал сайт ТопЖыр.

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Выяснилось, что эта "Таврия" — электрическая. Владелец переделал ее еще 10 лет назад и с тех пор эксплуатирует автомобиль в городе. Машина без проблем проехала уже 14 500 км и выдержала 600-700 циклов зарядки-разрядки.

[ + – ] Зарядка от 220-вольтной сети занимает всего 2 часа Фото: с сайта ТопЖыр

Покупка ЗАЗ-1102 2001 года выпуска обошлась киевлянину в 1500 долларов, еще $7000 было вложено в авто. Все работы заняли около полугода.

Электромобиль "Таврия" оснащен мотором BLDS пиковой мощностью 20 кВт (27 л. с.) и компактной литий-полимерной аккумуляторной батареей емкостью 6,3 кВт∙ч.

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Электрокар ЗАЗ-1102 разгоняется до 90 км/ч и обладает запасом хода примерно в 50 км. Зарядить авто от домашней 220-вольтной электросети можно всего за 2 часа.

[ + – ] Вместо лючка бензобака — наклейка со смайлом Фото: с сайта ТопЖыр

Кроме солнечных батарей на крыше электрическую "Таврию" выдают специальные зеленые номера. Кроме того, заметно, что у нее нет выхлопной трубы, а лючок бензобака заклеен стикером со смайлом.

[ + – ] Электромобиль "Таврия" разгоняется до 90 км/ч, а его запас хода составляет 50 км

Это далеко не первый электромобиль ЗАЗ – такие машины строили с 70-х, а недавно в Украине даже наладили их выпуск и продажу.

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