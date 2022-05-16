Украинец в Германии бесплатно отдает Таврию: на ней он спасся от войны
Таврия стоит на парковке аэропорта Штутгарта с ключами в салоне и ждет нового владельца. Если автомобиль не заберут, то ему грозит утилизация.
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В Германии предлагают бесплатно забрать ЗАЗ-1102 Таврия 2005 года. На ней Владимир Чеклов с семьей эвакуировался из Мелитополя. Об этом украинец написал в Facebook.
По его словам, до Германии семья добиралась шесть суток с короткими остановками. Автомобиль без проблем справился со сложной задачей и ни разу не подвел.
Владимир Чеклов оставил машину на парковке в аэропорту Штутгарта. Ключи оставлены в замке зажигания, а в бардачке хранятся все необходимые документы. Под задним бампером на магните спрятана запасная пара ключей.Важно
Забрать автомобиль может любой желающий. Если для Таврии не найдется новый владелец, то его могут утилизировать.
По заверениям владельца, ЗАЗ-1102 в очень хорошем состоянии и проехал всего 90 тыс. км. Его кузов в идеальном состоянии и двигатель как новый, а до войны в моторе поменяли масло и прочистили масляные каналы. Таврия оснащена аудиосистемой Alpine и выхлопной системой Bosal.
Это уже не первый случай, когда Таврия спасла от войны. Еще один украинец также выехал в Германию на ЗАЗ-1102 и сейчас продает автомобиль.
Также Фокус писал, что пожилая пара эвакуировалась из Мариуполя на "горбатом" Запорожце.