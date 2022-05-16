Украинец в Германии бесплатно отдает Таврию: на ней он спасся от войны

Таврия стоит на парковке аэропорта Штутгарта с ключами в салоне и ждет нового владельца. Если автомобиль не заберут, то ему грозит утилизация.

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В Германии предлагают бесплатно забрать ЗАЗ-1102 Таврия 2005 года. На ней Владимир Чеклов с семьей эвакуировался из Мелитополя. Об этом украинец написал в Facebook.

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По его словам, до Германии семья добиралась шесть суток с короткими остановками. Автомобиль без проблем справился со сложной задачей и ни разу не подвел.

Владимир Чеклов оставил машину на парковке в аэропорту Штутгарта. Ключи оставлены в замке зажигания, а в бардачке хранятся все необходимые документы. Под задним бампером на магните спрятана запасная пара ключей.

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Забрать автомобиль может любой желающий. Если для Таврии не найдется новый владелец, то его могут утилизировать.

По заверениям владельца, ЗАЗ-1102 в очень хорошем состоянии и проехал всего 90 тыс. км. Его кузов в идеальном состоянии и двигатель как новый, а до войны в моторе поменяли масло и прочистили масляные каналы. Таврия оснащена аудиосистемой Alpine и выхлопной системой Bosal.

Это уже не первый случай, когда Таврия спасла от войны. Еще один украинец также выехал в Германию на ЗАЗ-1102 и сейчас продает автомобиль.

Также Фокус писал, что пожилая пара эвакуировалась из Мариуполя на "горбатом" Запорожце.