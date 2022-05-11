В Украине во время войны не контролируют качество топлива на АЗС
В первом квартале нынешнего года Госэкоинспекция собрала свыше миллиона гривен штрафов за некачественное топливо, однако теперь проверки АЗС прекращены.
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Во время военного положения в Украине вообще не проводятся проверки качества топлива на АЗС. Об этом сайту enkorr заявили в Государственной экологической инспекции.
В ведомстве руководствуются постановлением правительства о военном положении. С 24 февраля контроль качества топлива не проводится в регионах, где ведутся активные боевые действия, а с 13 марта проверки полностью прекращены на всей территории Украины.
"Отбор образцов непищевой продукции не проводился и будет осуществляться после прекращения военного положения в Украине", – сообщили в Госэкоинспекции.Важно
Вместе с тем, в инспекции рассказали, что в январе-марте провели 113 проверок, по результатам которых принято 148 решений о применению ограничительных (корректирующих) мер по устранению формального несоответствия. Всего выписано штрафов на сумму в 1 241 000 гривен.
В условиях дефицита топлива случаи реализации некачественного топлива становятся все более частыми. По словам аналитика "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, такой бензин изготовляют в кустарных условиях с использованием обезвоженного спирта.
Ранее Фокус сообщал, что Польша поможет увеличить поставки топлива в Украину. Транзит бензина и дизеля там могут нарастить с 60 до 200 тыс. тонн в месяц.