В Украине продают необычную "Таврию" с мощным двигателем (фото)

Эта "Таврия" способна разгонятся свыше 200 км/ч и обладает необычным дизайном. Владелец оснастил автомобиль современной мультимедийной системой и доработал интерьер.

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В Запорожье на продажу выставили необычный проект на базе ЗАЗ-1102 "Таврия". Автомобиль получил новый кузовной обвес, двигатель от Ford Kuga и множество других доработок. Подробности об авто раскрыли в объявлении OLX.

От стандартной Таврии у автомобиля остались нетронутыми только крыша и багажник. Авто дорабатывали примерно с 2015 года.

[ + – ] От стандартной "Таврии" почти ничего не осталось Фото: OLX

Многие детали подвески были взяты от различных моделей Ford. Так, у кроссовера Kuga был позаимствован 2,5-литровый двигатель, который выдает мощность около 200 л.с. и 320 Нм крутящего момента.

[ + – ] На "Таврию" установили 200-сильный двигатель Ford Фото: OLX

В документах автомобиль зарегистрирован как ЗАЗ Таврия с 1,1-литровым двигателем. Владелец рассказал, что никаких проблем нет.

Однажды автомобиль попал в ДТП, из-за чего у него появились вмятины на двери и заднем крыле. Также на фото отсутствует передний бампер, но по словам продавца, он идет в комплекте.

[ + – ] Передний бампер идет в комплекте Фото: OLX [ + – ] У автомобиля есть незначительные вмятины на кузове Фото: OLX

Автомобиль оснащается передним приводом и имеет усилитель руля. Продавец отметил, что его авто отлично работает.

Важно

Кабриолет, спорткар и электромобиль: самые редкие и необычные модификации "Таврии" (фото)

На автомобиль установлены новая мультимедийная система, тонировка и руль от Ford Cougar. За авто просят 45 тысяч грн.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве заметили необычный электромобиль "Таврия" с солнечными батареями.