В інтернеті показали унікальні ЗАЗ "Таврія" та "Славута" для Європи (фото)

Для європейського ринку дизайн ЗАЗ оновили – замінили передню та задню частину авто. Вилучені "Таврію" та "Славуту" планували випускати в Греції.

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В інтернет потрапили зображення оновлених "Таврії" та "Славути". Автомобілі створювали на початку 2000-х спеціально для європейського ринку. Про це повідомляє сайт Hyser.

Ідея провести фейсліфтинг ЗАЗ-1102 "Таврія" та ЗАЗ-1103 "Славута" народилася у 2005 році у грецького підприємця Джона Мілонаса, який свого часу навіть попрацював директором "АвтоВАЗу".

У авто повністю змінено передню частину

Джон Мілонас виступив із пропозицією налагодити складання автомобілів ЗАЗ, а також "Ниви" у Греції для європейського ринку. Для цього авто потрібно було поновити.

Нові ЗАЗ "Таврія" та "Славута" розробив стиліст Володимир Ярцев. Автомобілям змінили передню та задню частину – встановлені круглі фари та ліхтарі, нові бампери та грати радіатора. На додаток, з'явилися литі диски та аеродинамічний обвіс.

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Однак нові "Таврія" та "Славута" так і не стали серійними. Джон Мілонас пішов на пенсію та про проект забули – навіть макети авто не збудували.

Примітно, що на початку 90-х "Таврія" продавалася у Франції – для цього було створено спеціальну експортну версію моделі. Крім того, для Європи розробили електромобіль "Таврія" та в Німеччині виявили одне таке авто.

Також Фокус розповідав про ранній прототип "Таврії", створений ще 1978 року.

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