Опубликованы редкие архивные фото уникального экспортного "Запорожца" с мотором Renault

В 1968 году ЗАЗ-966 оснастили 1,0-литровым рядным двигателем Renault с жидкостным охлаждением. Особую версию модели готовили для европейского рынка.

Related video

В интернет попали редкие архивные фото Yalta 1000. Это экспортный вариант ЗАЗ-966 с двигателем Renault. Снимки опубликовали на сайте "Авто24".

Мало кто знает, что украинский "Запорожец" поставлялся в европейские страны. Для этого еще у "горбатого" ЗАЗ-965 появилась специальная экспортная модификация Yalta.

"Запорожец" с двигателем Renault показали в 1968 году на автошоу в Бельгии

В 1966 году представили новый "Запорожец" ЗАЗ-966 и его также планировали экспортировать. Он был современнее предшественника и в Запорожье возлагали надежды на новую модель.

Однако поначалу ЗАЗ-966 "Ялта" был слишком маломощным. Новый 1,2-литровый двигатель Мелитопольского завода не был готов и на первых порах модель оснащали старым 30-сильным мотором от предшественника ЗАЗ-965.

Автомобиль остался в единственном экземпляре

Для Европы этого было мало, поэтому и родилась идея установить 1,0-литровый четырехцилиндровый мотор С1С на 40 л. с. от Renault 8 и 10. Это потребовало серьезных изменений в конструкцию ЗАЗ-966, ведь новый двигатель был рядным, а не V-образным. К тому же, у него было жидкостное охлаждение, а не воздушное.

Двигатель С1С позаимствовали у Renault 8 и 10

Тем не менее проект удалось воплотить в жизнь и "Запорожец Ялта" с мотором Renault в 1968 году презентовали на выставке в Бельгии под названием Yalta 1000.

Важно

В интернете показали уникальный 50-летний электромобиль "Запорожец" (фото)

В Renault были готовы поставлять двигатели, а устанавливать их на ЗАЗ-966 "Ялта" планировали силами бельгийского дилера советских авто Scaldia-Volga. Компания имела подобный опыт, ведь до этого она создала дизельную "Волгу" ГАЗ-21.

Брошюра ЗАЗ-966

Однако к тому времени в уже был готов 1,2-литровый 40-сильный мотор и от идеи отказались – на экспорт "Запорожец Ялта" поставляли с этим агрегатом. Единственный ЗАЗ с двигателем Renault привезли для изучения в Мелитополь, после чего его следы теряются.

Ранее Фокус рассказывал про доработанные ЗАЗ "Таврия" и "Славута" для европейского рынка. Их планировали выпускать в Греции.

Также мы писали про уникальные мотоциклы "Днепр" с роторными двигателями.