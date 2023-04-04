Опубликованы редкие архивные фото уникального экспортного "Запорожца" с мотором Renault
В 1968 году ЗАЗ-966 оснастили 1,0-литровым рядным двигателем Renault с жидкостным охлаждением. Особую версию модели готовили для европейского рынка.
В интернет попали редкие архивные фото Yalta 1000. Это экспортный вариант ЗАЗ-966 с двигателем Renault. Снимки опубликовали на сайте "Авто24".
Мало кто знает, что украинский "Запорожец" поставлялся в европейские страны. Для этого еще у "горбатого" ЗАЗ-965 появилась специальная экспортная модификация Yalta.
В 1966 году представили новый "Запорожец" ЗАЗ-966 и его также планировали экспортировать. Он был современнее предшественника и в Запорожье возлагали надежды на новую модель.
Однако поначалу ЗАЗ-966 "Ялта" был слишком маломощным. Новый 1,2-литровый двигатель Мелитопольского завода не был готов и на первых порах модель оснащали старым 30-сильным мотором от предшественника ЗАЗ-965.
Для Европы этого было мало, поэтому и родилась идея установить 1,0-литровый четырехцилиндровый мотор С1С на 40 л. с. от Renault 8 и 10. Это потребовало серьезных изменений в конструкцию ЗАЗ-966, ведь новый двигатель был рядным, а не V-образным. К тому же, у него было жидкостное охлаждение, а не воздушное.
Тем не менее проект удалось воплотить в жизнь и "Запорожец Ялта" с мотором Renault в 1968 году презентовали на выставке в Бельгии под названием Yalta 1000.Важно
В Renault были готовы поставлять двигатели, а устанавливать их на ЗАЗ-966 "Ялта" планировали силами бельгийского дилера советских авто Scaldia-Volga. Компания имела подобный опыт, ведь до этого она создала дизельную "Волгу" ГАЗ-21.
Однако к тому времени в уже был готов 1,2-литровый 40-сильный мотор и от идеи отказались – на экспорт "Запорожец Ялта" поставляли с этим агрегатом. Единственный ЗАЗ с двигателем Renault привезли для изучения в Мелитополь, после чего его следы теряются.
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