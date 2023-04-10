В інтернеті показали маловідомий вантажний "Запорожець" із мотором спереду (фото)

Вантажний НАМИ-049А "Цілина" використовував двигун і коробку передач "горбатого" ЗАЗ-965, але був передньомоторним і повнопривідним. До авто можна було підключити зварювальний апарат чи циркулярну пилку.

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В інтернеті з'явилися рідкісні архівні фото НАМІ-049А "Цілина" 1961 року. Легку вантажівку створили з використанням агрегатів "Запорожця". Про це пише "Авто24".

Вантажівку збудували на агрегатах ЗАЗ-965

Спочатку НАМІ-049А "Цілина" планували як сільськогосподарську модифікацію "горбатого" ЗАЗ-965. Утім, автомобіль суттєво відрізнявся від "Запорожця".

Вантажопідйомність авто склала 300 кг

Справа в тому, що двигун ЗАЗ розмістили спереду, і він обертав передні колеса. Водночас із механічної коробки передач зробили виведення тяги на задню вісь, тобто вантажівка вийшла повнопривідною. За бажання задні колеса можна було відключати.

Стандартний 0,9-літровий двигун ЗАЗ розвивав 26 к. с. і дозволяв розганятися до 65 км/год. Витрата палива становила 8-9 л/100 км.

Двигун ЗАЗ встановили спереду

У НАМІ-049А "Цілина" була повністю незалежна торсіонна підвіска з великим робочим ходом 200 мм. Кліренс сягав 300 мм.

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Двомісна вантажівка ЗАЗ досягала 3,6 м завдовжки й 1,54 м завширшки, а маса досягла 725 кг. Її вантажопідйомність становила 300 кг, а ще було встановлено механізм відбору потужності, тобто до авто можна було підключати різне обладнання — компресор, доїльний апарат, зварку, циркулярну пилку.

Максимальна швидкість НАМІ-049А становила 65 км/год

Оригінальна вантажівка "Запорожець" не стала серійною. Згодом проєкт еволюціонував у позашляховий ЛуАЗ-969 і його військовий варіант ТПК. Їх також розробили в Запоріжжі, але виробництво було запущено в Луцьку.

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