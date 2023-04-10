В интернете показали малоизвестный грузовой "Запорожец" с мотором спереди (фото)

Грузовой НАМИ-049А "Целина" использовал двигатель и коробку передач "горбатого" ЗАЗ-965, но был переднемоторным и полноприводным. К авто можно было подключить сварочный аппарат или циркулярную пилу.

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В интернете появились редкие архивные фото НАМИ-049А "Целина" 1961 года. Легкий грузовик создали с использованием агрегатов "Запорожца". Об этом пишет Авто24.

Грузовик построили на агрегатах ЗАЗ-965

Изначально НАМИ-049А "Целина" планировался, как сельскохозяйственная модификация "горбатого" ЗАЗ-965. Впрочем, автомобиль существенно отличался от "Запорожца".

Грузоподъемность авто составила 300 кг

Дело в том, что двигатель ЗАЗ разместили спереди и он вращал передние колеса. В то же время, из механической коробки передач сделали вывод тяги на заднюю ось, то есть грузовик получился полноприводным. При желании задние колеса можно было отключать.

Стандартный 0,9-литровый мотор ЗАЗ развивал 26 л. с. и позволял разгоняться до 65 км/ч. Расход топлива составлял 8-9 л/100 км.

Двигатель ЗАЗ установили спереди

У НАМИ-049А "Целина" была полностью независимая торсионная подвеска с большим рабочим ходом 200 мм. Клиренс достигал 300 мм.

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Двухместный грузовик ЗАЗ достигал 3,6 м в длину и 1,54 м в ширину, а масса достигла 725 кг. Его грузоподъемность составляла 300 кг, а еще был установлен механизм отбора мощности, то есть к авто можно было подключать различное оборудование – компрессор, доильный аппарат, сварку, циркулярную пилу.

Максимальная скорость НАМИ-049А составила 65 км/ч

Оригинальный грузовик "Запорожец" не стал серийным. Со временем проект эволюционировал во внедорожный ЛуАЗ-969 и его военный вариант ТПК. Их также разработали в Запорожье, но производство было запущено в Луцке.

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