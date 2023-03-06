Эксклюзив из Украины: в Европе задорого продается редкий внедорожник ЛуАЗ (фото)

ЛуАЗ-967 М ТПК — военная версия компактного внедорожника. Автомобиль выполнен плавающим и может перевозить раненых на носилках.

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В Германии выставили на продажу ЛуАЗ-967 М 1987 года. За украинский внедорожник просят 16 000 евро. О редком авто рассказали на сайте mobile.de.

Столь высокая цена обусловлена, в первую очередь, редкостью авто. Военный ЛуАЗ-967 М в Европе найти нелегко. Очевидно, конкретно этот внедорожник остался в Германии после ухода советских войск.

[ + – ] Автомобиль является амфибией Фото: с сайта mobile.de

К тому же, ЛуАЗ-967 М в отличном состоянии, а его пробег за 37 лет составляет всего 34 000 км. Недавно автомобиль обновили – ему заменили капот, сиденья, колесные диски и ремень ГРМ. В комплекте идут носилки для перевозки раненых.

Напомним, что ЛуАЗ-967 М или ТПК (транспортер переднего края) – военная версия украинского внедорожника. Она более редкая, чем стандартная "Волынь", ведь всего в 1975-1989 годах выпущено только 7940 таких авто.

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Среди особенностей ЛуАЗ ТПК – водительское место по центру салона, ведь по бокам устанавливаются носилки. Днище кузова внедорожника герметичное, ведь он является амфибией.

[ + – ] Под капотом установлен 0,9-литровый 40-сильный мотор Фото: с сайта mobile.de

ЛуАЗ-967 М оснащен 0,9-литровым 40-сильным двигателем и полным приводом. Он способен развивать 75 км/ч по суше и 3 км/ч – по воде.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют возродить ЛуАЗ в формате электрического пикапа.

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