Эксклюзив из Украины: в Европе задорого продается редкий внедорожник ЛуАЗ (фото)
ЛуАЗ-967 М ТПК — военная версия компактного внедорожника. Автомобиль выполнен плавающим и может перевозить раненых на носилках.
В Германии выставили на продажу ЛуАЗ-967 М 1987 года. За украинский внедорожник просят 16 000 евро. О редком авто рассказали на сайте mobile.de.
Столь высокая цена обусловлена, в первую очередь, редкостью авто. Военный ЛуАЗ-967 М в Европе найти нелегко. Очевидно, конкретно этот внедорожник остался в Германии после ухода советских войск.
К тому же, ЛуАЗ-967 М в отличном состоянии, а его пробег за 37 лет составляет всего 34 000 км. Недавно автомобиль обновили – ему заменили капот, сиденья, колесные диски и ремень ГРМ. В комплекте идут носилки для перевозки раненых.
Напомним, что ЛуАЗ-967 М или ТПК (транспортер переднего края) – военная версия украинского внедорожника. Она более редкая, чем стандартная "Волынь", ведь всего в 1975-1989 годах выпущено только 7940 таких авто.Важно
Среди особенностей ЛуАЗ ТПК – водительское место по центру салона, ведь по бокам устанавливаются носилки. Днище кузова внедорожника герметичное, ведь он является амфибией.
ЛуАЗ-967 М оснащен 0,9-литровым 40-сильным двигателем и полным приводом. Он способен развивать 75 км/ч по суше и 3 км/ч – по воде.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют возродить ЛуАЗ в формате электрического пикапа.
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