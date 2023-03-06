Ексклюзив з України: в Європі задорого продається рідкісний позашляховик ЛуАЗ (фото)

ЛуАЗ-967 М ТПК — військова версія компактного позашляховика. Автомобіль виготовлено плаваючим і може перевозити поранених на ношах.

Related video

У Німеччині виставили на продаж ЛуАЗ-967 М 1987 року. За український позашляховик просять 16 тисяч євро. Про рідкісне авто розповіли на сайті mobile.de.

Настільки висока ціна обумовлена, в першу чергу, рідкістю авто. Військовий ЛуАЗ-967 М у Європі знайти нелегко. Зрозуміло, саме цей позашляховик залишився у Німеччині після відходу радянських військ.

[ + – ] Автомобіль є амфібією Фото: с сайта mobile.de

До того ж ЛуАЗ-967 М у відмінному стані, а його пробіг за 37 років складає всього 34 000 км. Нещодавно автомобіль оновили – йому замінили капот, сидіння, колісні диски та ремінь ГРМ. У комплекті йдуть ноші для перевезення поранених.

Нагадаємо, що ЛуАЗ-967 М чи ТПК (транспортер переднього краю) – військова версія українського позашляховика. Вона більш рідкісна, ніж стандартна "Волинь", адже загалом у 1975-1989 роках випущено лише 7940 таких авто.

Важливо

Українська Suzuki Jimny: в інтернеті показали рідкісний позашляховик ЛуАЗ (фото)

Серед особливостей ЛуАЗ ТПК – місце водія по центру салону, адже з боків встановлюються ноші. Дно кузова позашляховика герметичне, адже він є амфібією.

[ + – ] Під капотом встановлений 0,9-літровий 40-сильний двигун Фото: с сайта mobile.de

ЛуАЗ-967 М оснащений 0,9-літровим 40-сильним двигуном та повним приводом. Він здатний розвивати 75 км/год по суші та 3 км/год – по воді.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують відродити "ЛуАЗ" у форматі електричного пікапа.

Також ми писали про унікальну версію "Таврії" для європейського ринку.