В Эстонии нашли уникальный раллийный ЗАЗ "Таврия" со 140-сильным двигателем (фото)

Всего существует только один уцелевший экземпляр ЗАЗ-1102 ERF-Mobile. Гоночный болид получил огромное количество доработок.

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В Эстонии нашли уникальный раллийный болид ЗАЗ-1102 ERF-Mobile с задним расположением двигателя. Об этом рассказали на сайте Hyser.

Раллийный болид был создан в 80-х при инициативе руководителя спорттехклуба студии "Эстрекламфильм" Кайла Кееля. Он решил создать из бюджетного хэтчбека гоночный автомобиль для группы B в классе автомобилей с двигателями до 2 000 см³.

От стандартного мотора сразу же избавились, заменив его на двигатель от ВАЗ-2106. Объем увеличили до 1,8 литра, а также модернизировали головку блока цилиндров, коленчатый вал, систему впуска топлива и выхлопную систему. Его мощность составляла 140 л.с.

За спиной водителя расположен улучшенный двигатель от ВАЗ-2106

Заднюю часть автомобиля выбросили. Она была изготовлена с нуля для размещения двигателя за спиной водителя.

Автомобиль построен на трубчатом каркасе

ЗАЗ-1102 ERF-Mobile построили на трубчатом каркасе. Ширина автомобиля значительно выросла за счет новых колесных арок.

Спереди разместили систему дополнительного охлаждения двигателя и систему отвода выхлопных газов. Вес автомобиля составляет 800 кг.

Болид получил новую гоночную подвеску. Спереди и сзади разместили двойные поперечные рычаги с длиноходными амортизаторами.

ЗАЗ-1102 ERF-Mobile участвовал в нескольких раллийных этапах

Управлять ЗАЗ-1102 ERF-Mobile должен был гонщик Андрес Пастлайн. Он отмечал, что болид было трудно удержать на асфальтовой дороге, но на гравийном покрытии он был невероятно быстрым.

Всего "Эстрекламфильм" построили два экземпляра ЗАЗ-1102 ERF-Mobile. Второй болид был разбит во время испытаний. Третий автомобиль так и не увидел свет из-за отмены группы B в 1987 году.

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В интернете показали уникальные ЗАЗ "Таврия" и "Славута" для Европы (фото)

Долгие годы уникальный ЗАЗ-1102 ERF-Mobile стоял на стоянке предприятия, пока его не передали транспортному музею Эстонии. Позже Таллиннский университет прикладных наук восстановил болид.

Восстановление уникального ЗАЗ-1102 ERF-Mobile заняло три года

Ранее Фокус писал, что в интернете показали редкий ЗАЗ "Таврия" с бортовой платформой и откидными бортами, который продавался в Италии.