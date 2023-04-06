В Естонії знайшли унікальний ралійний ЗАЗ "Таврія" з 140-сильним двигуном (фото)
Усього існує лише один екземпляр ЗАЗ-1102 ERF-Mobile. Ралійний болід отримав величезну кількість доопрацювань.
В Естонії знайшли унікальний ралійний болід ЗАЗ-1102 ERF-Mobile із заднім розташуванням двигуна. Про це розповіли на сайті Hyser.
Ралійний болід було створено у 80-х за ініціативи керівника спорттехклубу студії "Естрекламфільм" Кайла Кеєля. Він вирішив створити з бюджетного хетчбека гоночний автомобіль для групи B у класі автомобілів з двигунами до 2 000 см³.
Від стандартного мотора відразу ж позбулися, замінивши його на двигун від ВАЗ-2106. Об'єм збільшили до 1,8 літра, а також модернізували головку блоку циліндрів, колінчастий вал, систему впуску палива та вихлопну систему. Його потужність складала 140 к.с.
Задню частину автомобіля викинули. Вона була виготовлена з нуля для розміщення двигуна позаду водія.
ЗАЗ-1102 ERF-Mobile збудували на трубчастому каркасі. Ширина автомобіля значно зросла через нові колісні арки.
Спереду розмістили систему додаткового охолодження двигуна та систему відведення вихлопних газів. Вага автомобіля складає 800 кг.
Болід отримав нову гоночну підвіску. Спереду та ззаду розмістили подвійні поперечні важелі з амортизаторами.
Керувати ЗАЗ-1102 ERF-Mobile мав пілот Андрес Пастлайн. Він зазначав, що болід було важко утримати на асфальтовій дорозі, але на гравійному покритті він був неймовірно швидким.
Всього "Естрекламфільм" побудували два екземпляри ЗАЗ-1102 ERF-Mobile. Другий болід було розбито під час випробувань. Третій автомобіль так і не було побудовано через скасування групи B у 1987 році.Важливо
Протягом багатьох років унікальний ЗАЗ-1102 ERF-Mobile стояв на стоянці підприємства, поки його не передали транспортному музею Естонії. Пізніше Талліннський університет прикладних наук відновив болід.
Раніше Фокус писав, що в інтернеті показали рідкісний ЗАЗ "Таврія" з бортовою платформою та відкидними бортами, який продавався в Італії.