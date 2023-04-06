Ретро-дизайн и камеры вместо зеркал: в Украине замечен необычный электрокар Honda (фото)

Электрокар Honda e по дизайну напоминает первый Civic 1972 года. В салоне компактного хэтчбека установили сразу пять дисплеев.

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В Киеве сфотографировали электромобиль Honda e 2021 года. Это одна из самых необычных моделей в истории японской марки. Фото электрокара появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Ручки задних дверей спрятаны в стойках

Электромобиль Honda e выпускают с 2020 года. Он официально не представлен в Украине, а в Европе стоит примерно от 40 000 евро.

На передней панели Honda e установлены сразу пять дисплеев Фото: Honda

Honda e – 3,9-метровый электрический хэтчбек В-класса. Его характерный силуэт и круглые фары выдержаны в духе первой Honda Civic 1972 года. Вместе с тем у авто современная диодная оптика и камеры вместо зеркал заднего вида. Ручки передних дверей выдвижные, а задних – спрятаны в стойках.

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Салон Honda e – также весьма нестандартный. На передней панели установлены сразу пять дисплеев: виртуальная панель приборов, тачскрин мультимедиа, отдельный экран для переднего пассажира и мониторы камер заднего вида. Базовое оснащение включает бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, датчики освещения и дождя.

Вместо зеркал заднего вида установлены камеры

Электрокар Honda e доступен в версиях на 136 и 154 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 9 и 8,3 с, соответственно, а максимальная скорость ограничена на 145 км/ч. Небольшая аккумуляторная батарея емкостью 35,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 220 км.

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