Ретро-дизайн та камери замість дзеркал: в Україні помічено незвичний електрокар Honda (фото)

Електрокар Honda e з дизайну нагадує перший Civic 1972 року. У салоні компактного хетчбека встановили одразу п'ять дисплеїв.

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Ручки задніх дверей заховані у стійках

Електромобіль Honda e випускають із 2020 року. Він офіційно не представлений в Україні, а в Європі коштує приблизно 40 000 євро.

На передній панелі Honda e встановлено відразу п'ять дисплеїв Фото: Honda

Honda e — 3,9-метровий електричний хетчбек В-класу. Його характерний силует і круглі фари витримані у дусі першої Honda Civic 1972 року. Водночас в авто сучасна діодна оптика та камери замість дзеркал заднього виду. Ручки передніх дверей висувні, а задніх — заховані у стійках.

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Салон Honda e також дуже нестандартний. На передній панелі встановлені відразу п'ять дисплеїв: віртуальна панель приладів, мультимедіа тачскрін, окремий екран для переднього пасажира і монітори камер заднього виду. Базове оснащення враховує безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, датчики освітлення та дощу.

Замість дзеркал заднього виду встановлено камери

Електрокар Honda e доступний у версіях на 136 та 154 к. с. Розгін до 100 км/год займає 9 і 8,3 секунди, відповідно, а максимальна швидкість обмежена на 145 км/год. Невелика акумуляторна батарея ємністю 35,5 кВт∙год забезпечує запас ходу 220 км.

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