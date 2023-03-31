В Украине заметили очень редкий лимитированный внедорожник Toyota (фото)

Toyota FJ Cruiser Trail Teams Edition подготовили к серьезному бездорожью. Внедорожник получил усиленную подвеску, блокировку заднего дифференциала и спортивный выхлоп.

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В Киеве сфотографировали Toyota FJ Cruiser 2011 года в редкой версии Trail Teams Edition. Всего выпущено только 2500 таких авто. Фото внедорожника появилось на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Toyota FJ Cruiser подготовили к бездорожью

Заводской тюнинг Toyota FJ Cruiser выполнили в спортивном подразделении TRD. Автомобиль стал лучше приспособлен для бездорожья.

Отличить Toyota FJ Cruiser Trail Teams Edition от стандартной модели можно по особым 16-дюймовым дискам. С завода авто оснащали внедорожной резиной BF Goodrich, однако конкретно этот экземпляр переобули в обычные шины. Оснащение включает и крепления для багажника на крыше.

Внедорожник получил особые 16-дюймовые колеса

Кроме того, все Toyota FJ Cruiser Trail Teams Edition окрашивали были бежевыми и с черным капотом. Вставки в цвет кузова появились и в салоне, а ручки рычагов КПП и раздаточной коробки выполнили из полированной стали. Также предусмотрены особые коврики на полу и многочисленные таблички с логотипами Trail Teams Edition.

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Toyota FJ Cruiser Trail Teams Edition оснащен стандартным 4,0-литровым V6 на 276 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 8,4 с и развивает 180 км/ч.

Всего в 2011 году выпустили только 2500 Toyota FJ Cruiser Trail Teams Edition

Двигатель дополнен спортивной выхлопной системой. Для бездорожья Toyota FJ Cruiser получил блокировку заднего дифференциала и усиленную подвеску с амортизаторами Bilstein.

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