В Украине заметили новый роскошный кроссовер Lexus (фото)

Кроссовер Lexus RX выглядит знакомо, но полностью изменился внутри. На фото попал бензиновый вариант, но модель также доступна и в гибридных версиях мощностью до 371 л. с.

Related video

В Киеве сфотографировали новый Lexus RX 2023. Премиальный кроссовер недавно только вышел на украинский рынок. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Кроссовер Lexus RX 2023 сохранил знакомый дизайн и силуэт с покатой крышей. Отличить его от предшественника можно, прежде всего, новой передней части и фонарям на всю ширину кузова.

На фото попал бензиновый Lexus RX 350 Фото: topgir.com.ua

В салоне появился большой сенсорный дисплей. Базовая комплектация Lexus RX 2023 включает камеру заднего вида, парковочный автопилот, подогрев и вентиляцию кресел, электроприводы сидений, рулевой колонки и двери багажника.

Важно

Легенда из Японии: в Украине появился новейший спорткар Toyota с тюнингом (фото)

На фото попал начальный Lexus RX 350 стоимостью от 2,7 млн гривен. Теперь эта модификация оснащена не 3,5-литровым бензиновым V6, а новой 2,4-литровой турбочетверкой на 275 л. с. Авто разгоняется до 100 км/ч за 7,6 с и развивает 200 км/ч.

Новый Lexus RX лишь недавно вышел на украинский рынок Фото: Lexus

Кроме того, для Lexus RX в Украине теперь предложены сразу две гибридные версии – 250-сильный Lexus RX 350 h и 371-сильный RX 500 h. Более мощный вариант стартует до сотни за 6,2 с.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве появился новый кроссовер Mercedes-Benz GLC второго поколения.

Также мы писали, что в Украину привезли 1000-сильный Ferrari стоимостью около миллиона долларов.