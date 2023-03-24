В Украине появился новый Lexus RX 2023: подробности и цены (фото)

Кроссовер Lexus RX 2023 сохранил знакомый дизайн и габариты, но получил современное оборудование. Модель доступна в бензиновой и двух гибридных версиях мощностью до 371 л. с.

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Кроссовер Lexus RX доступен в бензиновой и двух гибридных версиях Фото: Lexus

Новый Lexus RX 2023 по размерам сопоставим с предшественником, но обладает большей колесной базой. У него знакомый дизайн с покатой крышей и крупной веретенообразной решеткой радиатора. В салоне появился большой 14-дюймовый тачскрин.

В салоне установлен 14-дюймовый сенсорный дисплей Фото: Lexus

Бензиновый Lexus RX 350 (от 2 731 712 гривен) получил 2,4-литровый 279-сильный турбомотор вместо 3,5-литрового атмосферного V6. Также в Украине доступны сразу две гибридные версии – 250-сильный Lexus RX 350h (от 3 041 688 гривен) и 371-сильный RX 500h (от 3 894 307 гривен). В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 6,2 с, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

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Базовая комплектация Lexus RX Executive довольно богатая – кожаный салон, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камера, парковочный автопилот, датчик дождя, подогрев и вентиляция передних сидений, электроприводы кресел, рулевой колонки и двери багажника.

Топовая371-сильная версия разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с Фото: Lexus

В наиболее богато оснащенном варианте Luxury добавлены панорамная крыша, проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора, электропривод и вентиляция задних сидений. Кроме того, все Lexus RX 2023 получили набор систем безопасности – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе, контроль "слепых" зон и распознавание дорожных знаков.

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