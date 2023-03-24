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В Україні з'явився новий Lexus RX 2023: подробиці та ціни (фото)

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Фото: Lexus | Lexus RX зберіг знайомий дизайн

Кросовер Lexus RX 2023 зберіг знайомий дизайн та габарити, але отримав сучасне обладнання. Модель доступна в бензиновій та двох гібридних версіях потужністю до 371 к. с.

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На український ринок вийшов новий Lexus RX п'ятого покоління. Преміальний кросовер дебютував у трьох різних модифікаціях. Подробиці новинки розкрито на офіційному сайті Lexus.

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Кросовер Lexus RX доступний у бензиновій та двох гібридних версіях
Фото: Lexus

Новий Lexus RX 2023 за розмірами можна порівняти з попередником, але має більшу колісну базу. У нього знайомий дизайн з похилим дахом і великою веретеноподібною решіткою радіатора. У салоні з'явився великий 14-дюймовий тачскрін.

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У салоні встановлений 14-дюймовий сенсорний дисплей
Фото: Lexus

Бензиновий Lexus RX 350 (від 2731712 гривень) отримав 2,4-літровий 279-сильний турбомотор замість 3,5-літрового атмосферного V6. Також в Україні доступні одразу дві гібридні версії – 250-сильний Lexus RX 350h (від 3041688 гривень) та 371-сильний RX 500h (від 3894307 гривень). У останньому випадку розгін до 100 км/год займає 6,2 с, а максимальна швидкість становить 210 км/год.

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Базова комплектація Lexus RX Executive досить багата – шкіряний салон, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камера, паркувальний автопілот, датчик дощу, підігрів та вентиляція передніх сидінь, електроприводи крісел, кермової колонки та двері багажника.

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Топова 371-сильна версія розганяється до 100 км/год за 6,2 с
Фото: Lexus

У найбільш багато оснащеному варіанті Luxury додані панорамний дах, проекція на лобове скло, камери кругового огляду, електропривод та вентиляція задніх сидінь. Крім того, всі Lexus RX 2023 отримали набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі, контроль "сліпих" зон та розпізнавання дорожніх знаків.

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