В Україні помітили новий розкішний кросовер Lexus (фото)

Кросовер Lexus RX виглядає знайомим, але повністю змінився всередині. На фото потрапив бензиновий варіант, але модель також доступна і у гібридних версіях потужністю до 371 к. с.

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У Києві сфотографували новий Lexus RX 2023. Преміальний кросовер нещодавно лише вийшов на український ринок. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Кросовер Lexus RX 2023 зберіг знайомий дизайн і силует з похилим дахом. Відрізнити його від попередника можна передусім за новою передньою частиною і ліхтарями на всю ширину кузова.

На фото потрапив бензиновий Lexus RX 350 Фото: topgir.com.ua

У салоні з'явився великий сенсорний екран. Базова комплектація Lexus RX 2023 включає камеру заднього виду, паркувальний автопілот, підігрів та вентиляцію крісел, електроприводи сидінь, кермової колонки та двері багажника.

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На фото потрапив початковий Lexus RX 350 вартістю від 2,7 млн. гривень. Тепер ця модифікація оснащена не 3,5-літровим бензиновим V6, а новою 2,4-літровою турбочетвіркою на 275 к. с. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 7,6 с і розвиває 200 км/год.

Новий Lexus RX лише нещодавно вийшов на український ринок Фото: Lexus

Крім того, для Lexus RX в Україні тепер запропоновано одразу дві гібридні версії – 250-сильний Lexus RX 350 h та 371-сильний RX 500 h. Потужніший варіант стартує до сотні за 6,2 с.

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