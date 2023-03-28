В Україні помітили новий розкішний кросовер Lexus (фото)
Кросовер Lexus RX виглядає знайомим, але повністю змінився всередині. На фото потрапив бензиновий варіант, але модель також доступна і у гібридних версіях потужністю до 371 к. с.
У Києві сфотографували новий Lexus RX 2023. Преміальний кросовер нещодавно лише вийшов на український ринок. Про це повідомляє сайт ТопЖир.
Кросовер Lexus RX 2023 зберіг знайомий дизайн і силует з похилим дахом. Відрізнити його від попередника можна передусім за новою передньою частиною і ліхтарями на всю ширину кузова.
У салоні з'явився великий сенсорний екран. Базова комплектація Lexus RX 2023 включає камеру заднього виду, паркувальний автопілот, підігрів та вентиляцію крісел, електроприводи сидінь, кермової колонки та двері багажника.
На фото потрапив початковий Lexus RX 350 вартістю від 2,7 млн. гривень. Тепер ця модифікація оснащена не 3,5-літровим бензиновим V6, а новою 2,4-літровою турбочетвіркою на 275 к. с. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 7,6 с і розвиває 200 км/год.
Крім того, для Lexus RX в Україні тепер запропоновано одразу дві гібридні версії – 250-сильний Lexus RX 350 h та 371-сильний RX 500 h. Потужніший варіант стартує до сотні за 6,2 с.
Раніше Фокус повідомляв, що у Києві з'явився новий кросовер Mercedes-Benz GLC другого покоління.
Також ми писали, що в Україну привезли 1000-сильний Ferrari вартістю близько мільйона доларів.