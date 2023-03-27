В Україні з'явився новітній кросовер Mercedes-Benz GLC 2023 (фото)

Mercedes-Benz GLC 2023 зберіг знайомий дизайн, але став більшим. Кросовер доступний у бензинових, дизельних і гібридних модифікаціях.

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Новий Mercedes-Benz GLC 2-го покоління вийшов на український ринок. Один із перших кросоверів уже помітили у Києві. Фото опублікували на сторінці topcars.ua у Instagram.

Кросовер Mercedes GLC 2023 зберіг знайомий дизайн зі злегка похилим дахом і широкою решіткою радіатора. Впізнати нову модель можна за розкосими фарами і більш профільованих боковинах.

Кросовер став більшим за попередника

Модель побудована на платформі нового седана Mercedes C-Class і трохи більша за попередника — 4 716 мм у довжину при колісній базі 2 888 мм.

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У салоні привертає увагу великий портретний дисплей на нахиленій центральній панелі. Новий Mercedes GLC 2023 став просторішим усередині, а об'єм його багажника зріс до 600 л. У деяких країнах стала доступна і подовжена семимісна версія моделі.

У салоні з'явився великий екран портретного формату Фото: Mercedes-Benz

Кросовер Mercedes GLC в Україні запропонований тільки із чотирициліндровими турбомоторами об'ємом 2,0 л. Бензинові версії розвивають 204 та 258 к. с., а дизельні – 197 та 269 к. с. Вони доповнені 48-вольтними "м'якими" гібридними установками.

Також у тепер лінійці моделі — відразу три гібриди, що заряджаються: бензинові на 313 і 381 к. с. та 333-сильний дизельний. Всі версії є повнопривідними та оснащені 9-ступінчастою автоматичною КПП. Ціна Mercedes GLC 2023 стартує з 2 298 512 гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що невдовзі лінійку моделі поповнить новий Mercedes-Benz GLC Coupe.

Також ми писали, що в Україну привезли новий спорткар Mercedes за 200 000 євро.