В Україну привезли найновіший спорткар Mercedes вартістю понад 200 000 євро (фото)

Новий Mercedes SL повністю розроблений спеціалістами AMG. Кабріолет став чотиримісним, а також отримав м'який складний дах і повний привід.

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В Україні з'явився новий Mercedes-AMG SL сьомого покоління Спортивний кабріолет привезли до Києва. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Розробкою кабріолету займався підрозділ AMG Фото: topgir.com.ua

Mercedes SL вперше розробляли спеціалісти спортивного підрозділу AMG. В основі кабріолету лежить сучасна платформа, яку також готують для купе Mercedes-AMG GT.

Топова версія оснащена 585-сильним V8 твін-турбо Фото: topgir.com.ua

Новий Mercedes-AMG SL змінився зовні і став агресивнішим на вигляд завдяки величезній "пащі" решітки радіатора. Кабріолет зробили чотиримісним, а ще замінили металевий дах, що складається, тканинним верхом.

В обробці салону поєднуються шкіра та карбон Фото: topgir.com.ua

У салоні з'явилися віртуальна панель приладів та великий тачскрин портретного формату, здатний змінювати кут нахилу. В обробці шкіра поєднується з карбоном.

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На фото потрапив топовий Mercedes-AMG SL63 вартістю від 8 466 258 гривень. Спорткар оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 585 к. с. і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 с та розвинути 310 км/год.

Серед опцій є керамічні гальма Фото: topgir.com.ua

Вперше Mercedes SL отримав повний привід та керовані задні колеса. Також оснащення включає пневмопідвіску та адаптивні амортизатори, а за доплату запропоновані карбоново-керамічні гальма.

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