В Украину привезли новейший спорткар Mercedes стоимостью свыше 200 000 евро (фото)

Новый Mercedes SL полностью разработан специалистами AMG. Кабриолет стал четырехместным, а также получил мягкую складывающуюся крышу и полный привод.

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В Украине появился новый Mercedes-AMG SL седьмого поколения. Спортивный кабриолет привезли в Киев. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Разработкой кабриолета занималось подразделение AMG Фото: topgir.com.ua

Mercedes SL впервые полностью разрабатывали специалисты спортивного подразделения AMG. В основе кабриолета лежит современная платформа, которую также готовят для купе Mercedes-AMG GT.

Топовая версия оснащена 585-сильным V8 твин-турбо Фото: topgir.com.ua

Новый Mercedes-AMG SL изменился внешне и стал агрессивнее на вид благодаря огромной "пасти" решетки радиатора. Кабриолет сделали четырехместным, а еще заменили складывающуюся металлическую крышу тканевым верхом.

В отделке салона сочетаются кожа и карбон Фото: topgir.com.ua

В салоне появились виртуальная панель приборов и большой тачскрин портретного формата, способный менять угол наклона. В отделке кожа сочетается с карбоном.

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На фото попал топовый Mercedes-AMG SL63 стоимостью от 8 466 258 гривен. Спорткар оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 585 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 310 км/ч.

Среди опций есть керамические тормоза Фото: topgir.com.ua

Впервые Mercedes SL получил полный привод и управляемые задние колеса. Также оснащение включает пневмоподвеску и адаптивные амортизаторы, а за доплату предложены карбоново-керамические тормоза.

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