В Украине появился новейший кроссовер Mercedes-Benz GLC 2023 (фото)

Mercedes-Benz GLC 2023 сохранил знакомый дизайн, но стал крупнее. Кроссовер доступен в бензиновых, дизельных и гибридных модификациях.

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Новый Mercedes-Benz GLC второго поколения вышел на украинский рынок. Один из первых кроссоверов уже заметили в Киеве. Фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.rs.ua в Instagram.

Кроссовер Mercedes GLC 2023 сохранил знакомый дизайн со слегка покатой крышей и широкой решеткой радиатора. Узнать новую модель можно по раскосым фарам и более профилированным боковинам.

Кроссовер стал крупнее предшественника

Модель построена на платформе нового седана Mercedes C-Class и немного крупнее предшественника – 4716 мм в длину при колесной базе 2888 мм.

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В салоне обращает на себя внимание большой портретный дисплей на наклоненной центральной панели. Новый Mercedes GLC 2023 стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 600 л. В некоторых странах стала доступна и удлиненная семиместная версия модели.

В салоне появился большой дисплей портретного формата Фото: Mercedes-Benz

Кроссовер Mercedes GLC в Украине предложен только с четырехцилиндровыми турбомоторами объемом 2,0 л. Бензиновые версии развивают 204 и 258 л. с., а дизельные – 197 и 269 л. с. Они дополнены 48-вольтными "мягкими" гибридными установками.

Также в теперь линейке модели – сразу три подзаряжаемых гибрида: бензиновые на 313 и 381 л. с. и 333-сильный дизельный. Все версии являются полноприводными и оснащены 9-ступенчатой автоматической КПП. Цена Mercedes GLC 2023 стартует с 2 298 512 гривен.

Ранее Фокус сообщал, что вскоре линейку модели пополнит новый Mercedes-Benz GLC Coupe.

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